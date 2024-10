Über Martina Hefter geht gerade ein Preisregen nieder. Erst kürzlich bekam die 59-Jährige den mit 50'000 Euro dotierten Grossen Preis des Deutschen Literaturfonds. 25’000 Euro gibt es jetzt für den Deutschen Buchpreis. Und das alles für den Roman «Hey guten Morgen, wie geht's dir?». Dabei galt Martina Hefter eher nicht als Favoritin.

SRF: Wie gross ist die Überraschung, dass Sie gewonnen haben?

Martina Hefter: Ich denke immer, ich werde nicht gewinnen... Deswegen war ich schon überrascht, freudig überrascht.

Was bedeutet es Ihnen denn, dass Sie den Deutschen Buchpreis gewonnen haben?

Das ist schon eine Anerkennung meiner Arbeit. Ein Vertrauen auch der Jury, dass ich viele Leserinnen erreichen kann. Es bedeutet mir aber auch eine Anerkennung der Literatur im Allgemeinen. Ich habe in den letzten Wochen wieder gemerkt, dass es so viel Wertschätzung und Interesse für Bücher überhaupt gibt.

Sie widmen den Preis den Leserinnen und Lesern. Warum?

Die Leserinnen und Leser haben mir schon so viel Vertrauen geschenkt – aber auch den anderen Büchern, die auf der Shortlist waren. Ich glaube, dieser Preis ist auch eine Ehrung für sie.

In «Hey guten Morgen, wie geht es dir?» gibt es so Widerspruchspaare. Tag und Nacht. Es wird ein kranker Mann gepflegt. Gleichzeitig ist die Hauptfigur damit beschäftigt, mit einem Liebesschwindler aus Nigeria zu chatten, der dann aber durchschaut wird. Was interessiert Sie an der Verbindung dieser zwei Themen?

Zum Einen die merkwürdige Abstufung von Privilegien. Juno im Roman ist eine europäische weisse Frau und als solche privilegierter als der Nigerianer Benu, mit dem sie über Monate hinweg ein längeres Gespräch führt.

Gleichzeitig ist sie innerhalb des Bereichs, in dem sie sich bewegt, oder innerhalb des Landes, vielleicht nicht mehr ganz so privilegiert – genau wie ihr Mann Jupiter, der schwerbehindert ist.

Da ist also eine Welt, in der man vielleicht nicht ganz die Person sein muss oder darf, die man im Alltag ist. Das sind die beiden Gegengewichte, die sich gegenseitig auch bedingen.

Geht es generell um diese Sehnsucht, um dieses Spiel mit Identität und mit Rollen?

Das ist für mich ein grosses Stichwort. Das interessiert mich auch, weil ich auch als Performancekünstlerin arbeite.

Wenn wir in der Performance auf der Bühne stehen, dann sind wir keine Schauspielerinnen. Wir sind aber auch nicht als wir selbst auf der Bühne.

Genau das hat mich schon immer sehr interessiert, auch im Schreiben. Wer bin ich überhaupt im Schreiben? Schlüpfe ich als Autorin auch in eine Rolle?

Wird das Schreiben jetzt stärker werden nach diesem Preis im Vergleich zu den anderen Sachen – Performance, Kunst und Tanz?

Erst mal habe ich jetzt Ende November eine Premiere im Schauspiel Leipzig. Ich sitze aber auch schon wieder an einem neuen Romanprojekt. Das würde ich auch ohne diesen Preis tun. Aber er bestärkt mich natürlich noch einmal.