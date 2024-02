Daniel de Roulet wurde am 4. Februar 1944 in Genf geboren, wo er auch heute als freier Schriftsteller lebt. Als Autor hat er immer wieder Stoffe aus der Schweizer Geschichte aufgegriffen. Unter anderem in seinem auf zehn Bände angelegten Romanzyklus über eine schweizerisch-japanische Grossfamilie im 20. Jahrhundert. Oder in einem Buch über Anarchistinnen aus dem Jura im 19. Jahrhundert. Oder in einem Roman über die Schweiz zur Zeit des deutschen Terrorherbsts 1977.

Grosses Aufsehen erregte Daniel de Roulet 2006 mit seinem literarischen Bericht «Ein Sonntag in den Bergen»: Darin bekannte er sich dazu, 31 Jahre zuvor in der Nähe von Gstaad einen Brandanschlag auf das Chalet des Medienunternehmers Axel Springer verübt zu haben. Er habe ihn – fälschlicherweise – für einen Nazi gehalten. Der Bericht erschien zu einem Zeitpunkt, als die Tat verjährt war.