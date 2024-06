John Burnside war einer der profiliertesten Schriftsteller englischer Sprache. Er hat eine Reihe von Gedichtbänden sowie mehrere Romane veröffentlicht. Für sein vielseitiges Werk wurde der Schotte mehrfach ausgezeichnet.

Geboren wurde er 1955 in der schottischen Stadt Dunfermline. Nachdem er Englisch und Europäische Literatur in Cambridge studiert hatte, arbeitete er einige Jahre als Analyst und Softwareingenieur in der Computerbranche.