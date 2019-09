Der Verein Die Wortfinder, Link öffnet in einem neuen Fenster veranstaltet jährlich einen deutschsprachigen Literaturwettbewerb für Menschen mit geistiger Behinderung. Die Einsendungen in Dialekt oder Hochdeutsch werden von einer Fachjury beurteilt. Die prämierten Texte werden dann im Folgejahr in einem Kalender publiziert.

Mit diesem Wettbewerb möchte der Verein das Kreative Schreiben und die Literatur von Menschen mit geistigen und psychischen Beeinträchtigungen fördern.