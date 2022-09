Wie auch Kim de l'Horizon identifiziert sich die Erzählfigur in «Blutbuch» weder als Mann noch als Frau.

Aufgewachsen in einem schäbigen Schweizer Vorort, scheint die Figur in Zürich mittlerweile weit weg von den engen Strukturen der Vergangenheit. Dann erkrankt die Grossmutter an Demenz, und das Ich beginnt, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen.

«Blutbuch», Dumont Verlag, 2022.