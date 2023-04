Die Autorin Hanna Johansen ist am Dienstag in Horgen bei Zürich mit 83 Jahren gestorben, wie ihre Familie am Mittwoch mitteilte.

Hanna Margarete Muschg – frühere Ehefrau des Autors Adolf Muschg – veröffentlichte unter dem Pseudonym Hanna Johansen seit 1978 zahlreiche Werke wie «Die stehende Uhr», «Die Analphabetin» und «Der schwarze Schirm». Sie ist auch Autorin von Kinderbüchern wie «Felis, Felis, Omps!» oder «Ein Dinosaurier zu viel».

04:39 Video Aus dem Archiv: Hanna Johansen im Literaturmagazin Aus Das Literaturmagazin vom 12.11.1989. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 39 Sekunden.

Erst im letzten Jahr veröffentlichte sie im September ein neues Buch mit dem Titel «Bilder. Geschichten vom Sehen». Darin sammelte sie persönliche Geschichten von Erlebnissen mit Bildern, von Rembrandt bis Giacometti.

Lakonisch und präzise

Hanna Johansen schaffte es, mit lakonischer und präziser Sprache Geschichten ohne Kitsch zu schreiben. Sie nutzte die Mittel der Ironie und des Humors.

Legende: Hanna Johansen (links) und Kaethi Bhend wurde 1990 in Zürich der Schweizer Jugendbuchpreis verliehen – einer von vielen Preisen für Johansen. KEYSTONE/Str

Für ihre literarischen Werke erhielt die Autorin mehrere Auszeichnungen, darunter den Solothurner Literaturpreis 2003 und den Schweizer Literaturpreis 2015.