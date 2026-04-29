Auch dieses Jahr wird SRF in Solothurn vor Ort sein und vor Publikum Sendungen produzieren. Kommen Sie vorbei und erleben Sie Literatur – live und im Radio.

SRF empfängt von Freitag bis Sonntag zahlreiche Gäste zu Gesprächen und Lesungen und sendet live aus der «Cantina del Vino» am Landhausquai 15. Die SRF-Veranstaltungen sind öffentlich und der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!