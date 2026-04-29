SRF empfängt von Freitag bis Sonntag zahlreiche Gäste zu Gesprächen und Lesungen und sendet live aus der «Cantina del Vino» am Landhausquai 15. Die SRF-Veranstaltungen sind öffentlich und der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Programmübersicht
Freitag, 15. Mai 2026, Cantina del Vino
- 09:00 bis 09:30, Radio SRF 2 Kultur
«Kulturplatz Talk»
Gast: Gabrielle Alioth
Moderation: Felix Münger
- 10:00 bis 11:00, Radio SRF 1
«Treffpunkt»: Zum Lesen Verführen
Gäste: Ilma Rakusa, Sophie Schweizer
Moderation: Christina Lang / Britta Spichiger
- 13:00 bis 13:30, Radio SRF 1
«Tagesgespräch»
Gast: Katja Früh
Moderation: David Karasek
- 14:30 bis 15:30, Vorproduktion für Radio SRF 1
«Dini Mundart – Schnabelweid»
Gast: Jane Mumford
Moderation: Markus Gasser
- 16:00 bis 16:45, Vorproduktion für Podcast
«Literaturclub Interview»
Gast: Lukas Bärfuss
Moderation: Markus Gasser
Samstag, 16. Mai 2026, Cantina del Vino
- 10:00 bis 11:00, Vorproduktion für Radio SRF 2 Kultur
«Passage»: Lyrik trifft auf Klangwelten
Gäste: Monika Rinck (Text), Anna Trauffer (Kontrabass)
Moderation: Felix Münger
Samstag, 16. Mai 2026, Rötisaal (Jugendherberge)
- 14:30 bis 15:30, RSI
«Alice»: L'Italia vista da qui
Gäste: Isaac Pante, Noemi Nagy, Fabiano Alborghetti, Cristian Rossatti
Moderation: Lou Lepori
- 16:00 bis 17:00, Vorproduktion für RTS Première
«Quartier Livre»
Gäste: Leonie Achtnich, Eugène, Rebecca Gisler, Claudia Souto Cuello
Moderation: Nicolas Julliard
Sonntag, 17. Mai 2026, Cantina del Vino
- 11:00 bis 12:00, Radio SRF 2 Kultur
«Literaturfenster»
Gäste: Dorothee Elmiger, Camille Luscher
Moderation: Jennifer Khakshouri
- 12:30 bis 13:45, Radio SRF 2 Kultur
«Musik für einen Gast»
Gast: Dimitré Dinev
Moderation: Michael Luisier
- 14:30 bis 15:15, Vorproduktion für Radio SRF 1
«Literaturclub Buchtipps»
Gäste: Markus Gasser, Jennifer Khakshouri, Michael Luisier, Felix Münger
Moderation: Annette König