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Solothurner Literaturtage 2026 SRF an den Solothurner Literaturtagen: Programmübersicht

Auch dieses Jahr wird SRF in Solothurn vor Ort sein und vor Publikum Sendungen produzieren. Kommen Sie vorbei und erleben Sie Literatur – live und im Radio.

29.04.2026, 15:58

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Drei Menschen mit Mikrofonen sitzen an einem Tisch in einer Weinbar.
Legende: SRF sendet live aus der «Cantina del Vino» in Solothurn. SRF/Matthias Willi

SRF empfängt von Freitag bis Sonntag zahlreiche Gäste zu Gesprächen und Lesungen und sendet live aus der «Cantina del Vino» am Landhausquai 15. Die SRF-Veranstaltungen sind öffentlich und der Eintritt ist frei. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Programmübersicht

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Freitag, 15. Mai 2026, Cantina del Vino

  • 09:00 bis 09:30, Radio SRF 2 Kultur
    «Kulturplatz Talk»
    Gast: Gabrielle Alioth
    Moderation: Felix Münger
  • 10:00 bis 11:00, Radio SRF 1
    «Treffpunkt»: Zum Lesen Verführen
    Gäste: Ilma Rakusa, Sophie Schweizer
    Moderation: Christina Lang / Britta Spichiger
  • 13:00 bis 13:30, Radio SRF 1
    «Tagesgespräch»
    Gast: Katja Früh
    Moderation: David Karasek
  • 14:30 bis 15:30, Vorproduktion für Radio SRF 1
    «Dini Mundart – Schnabelweid»
    Gast: Jane Mumford
    Moderation: Markus Gasser
  • 16:00 bis 16:45, Vorproduktion für Podcast
    «Literaturclub Interview»
    Gast: Lukas Bärfuss
    Moderation: Markus Gasser

Samstag, 16. Mai 2026, Cantina del Vino

  • 10:00 bis 11:00, Vorproduktion für Radio SRF 2 Kultur
    «Passage»: Lyrik trifft auf Klangwelten
    Gäste: Monika Rinck (Text), Anna Trauffer (Kontrabass)
    Moderation: Felix Münger

Samstag, 16. Mai 2026, Rötisaal (Jugendherberge)

  • 14:30 bis 15:30, RSI
    «Alice»: L'Italia vista da qui
    Gäste: Isaac Pante, Noemi Nagy, Fabiano Alborghetti, Cristian Rossatti
    Moderation: Lou Lepori
  • 16:00 bis 17:00, Vorproduktion für RTS Première
    «Quartier Livre»
    Gäste: Leonie Achtnich, Eugène, Rebecca Gisler, Claudia Souto Cuello
    Moderation: Nicolas Julliard

Sonntag, 17. Mai 2026, Cantina del Vino

  • 11:00 bis 12:00, Radio SRF 2 Kultur
    «Literaturfenster»
    Gäste: Dorothee Elmiger, Camille Luscher
    Moderation: Jennifer Khakshouri
  • 12:30 bis 13:45, Radio SRF 2 Kultur
    «Musik für einen Gast»
    Gast: Dimitré Dinev
    Moderation: Michael Luisier
  • 14:30 bis 15:15, Vorproduktion für Radio SRF 1
    «Literaturclub Buchtipps»
    Gäste: Markus Gasser, Jennifer Khakshouri, Michael Luisier, Felix Münger
    Moderation: Annette König

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