Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Schweizer Musikerin Sophie Hunger hat einen Roman geschrieben – und es damit direkt auf Platz 2 der SRF-Bestenliste geschafft. Hier die im April von der Jury gekürten Lese-Highlights im Countdown.

5. Sara Gmuer: «Achtzehnter Stock» (24 Punkte)

Legende: Sara Gmuer: «Achtzehnter Stock». 224 Seiten. Hanserblau, 2025. Hanserblau/SRF

«Achtzehnter Stock» ist der zweite Roman der in Berlin lebenden Schweizer Autorin Sara Gmuer. Er handelt von der Schauspielerin Wanda, die in einem Plattenbau lebt – im achtzehnten Stock. Der Lift ist defekt, das Treppenhaus ein Funkloch, und das Leben als Filmstar, von dem Wanda immer geträumt hat, scheint weit entfernt. Doch Wanda gibt nicht auf, geht von Casting zu Casting. Eines Tages bekommt sie dann tatsächlich die Hauptrolle in einer Netflix-Serie. Glatt läuft ihre Karriere ab dann trotzdem nicht. Ein Roman voller Drive.

Spannend, rau und schonungslos beschreibt Sara Gmuer das Wandeln ihrer Hauptfigur zwischen reicher Glitzerwelt und Berliner Platte.

4. Nora Osagiobare: «Daily Soap» (25 Punkte)

Legende: Nora Osagiobare: «Daily Soap». 288 Seiten. Kein & Aber, 2025. Kein&Aber/SRF

«Daily Soap» ist als Seifenoper konzipiert und nimmt das Genre gleichzeitig auf die Schippe. Es geht um Reiche und Arme, Schwarze und Weisse. Und vor allem um Rassismus in der Schweiz. Das Buch, verfasst von der 32-jährigen Zürcherin Nora Osagiobare, hat mehrere Handlungsstränge. Einer davon: Das Zürcher Familienunternehmen Banal & Bodeca ist einem Shitstorm ausgesetzt. Um den Vorwurf des Rassismus zu entkräften, möchte es eine Reality-Show mit Schwarzen Darstellern produzieren lassen.

‹Daily Soap› ist ein literarisches Feuerwerk. Dieser starke Debütroman brachte mich gleichzeitig zum Lachen und zum Nachdenken – pure Sprachkunst!

3. Samantha Harvey: «Umlaufbahnen» (26 Punkte)

Legende: Samantha Harvey: «Umlaufbahnen». Aus dem Englischen von Julia Wolf. 224 Seiten. Dtv, 2024. dtv/SRF

Sechs Astronauten schweben in einer Raumstation durchs All. Sie umkreisen die Erde in 90 Minuten. Die zwei Frauen und vier Männer unterschiedlicher Herkunft arbeiten, essen und schlafen auf engstem Raum. Schwerkraft und Zeitempfinden sind ausser Kraft gesetzt. Wie verändern sich ihr Denken und Fühlen? Samantha Harvey hat mit «Umlaufbahnen» im vergangenen Jahr den renommierten Booker Prize gewonnen. Sie beschreibt den «All-Tag» auf der ISS – und die Schönheit der Erde, wenn man sie von oben betrachtet. Ein poetischer Appell zur Rettung unseres Planeten, ganz ohne Kitsch und Zeigefinger.

Von naturwissenschaftlichen zu philosophischen Fragen, vom ganz Persönlichen zum Universellen – ein leises, poetisches Buch, das uns die aktuelle Weltlage aus mehr Distanz betrachten lässt.

2. Sophie Hunger: «Walzer für Niemand» (28 Punkte)

Legende: Sophie Hunger: «Walzer für Niemand». 192 Seiten. Kiepenheuer & Witsch, 2025. Kiepenheuer & Witsch/SRF

Die Schweizer Sängerin Sophie Hunger ist für ihre tiefgründigen Songtexte bekannt. Jetzt hat sie einen Roman geschrieben. In «Walzer für Niemand» geht es um das Erwachsenwerden eines Mädchens, dessen Biografie der von Sophie Hunger ähnelt. Die Ich-Erzählerin ist Kind von Militärattachés. Die Familie wechselt ständig den Wohnort. Weil die Protagonistin bei Gleichaltrigen kaum Anschluss findet, zieht sie sich immer weiter zurück: einerseits in ihre Freundschaft mit einem Jungen namens «Niemand» und andererseits in die Musik.

Sophie Hungers Experiment, ihr Sprung von der Musik in die Literatur, ist vollends geglückt.

Passend zum Thema Roman «Walzer für Niemand» Sophie Hunger klingt auch als Schriftstellerin einzigartig

1. Jonas Lüscher: «Verzauberte Vorbestimmung» (29 Punkte)

Legende: Jonas Lüscher: «Verzauberte Vorbestimmung». 352 Seiten. Hanser, 2025. Hanser/SRF

Der Schweizer Schriftsteller Jonas Lüscher erkrankte während der Covid-Pandemie so schwer, dass er ins künstliche Koma versetzt werden musste. Über Wochen hing sein Leben ab von Schläuchen und Geräten. Über Wochen halluzinierte er. Realität und Träume vermengten sich, sein Körper und die Maschinen auch. Aus dieser Abhängigkeitserfahrung von der Technik ist Lüschers neuer Roman «Verzauberte Vorbestimmung» entstanden. Ein komplexes Buch, das die Beziehung zwischen Mensch und Maschine thematisiert. Eine Lese-Expedition voller Rätsel zu verschiedenen Realitäts-, Orts- und Zeitebenen.

Die Quadratur des Kreises: Ein Pageturner, atemlos gelesen, gefangen im intellektuellen Tornado. Sprachlich und stilistisch brillant – und Stoff für mindestens drei weitere Romane.

Passend zum Thema Fünf Jahre nach der Pandemie Schriftsteller Jonas Lüscher: Vom Covid-Koma zum Romanerfolg

Die aktuelle Bestenliste als PDF herunterladen

Zur aktuellen Auswahl Box aufklappen Box zuklappen An der Erstellung der Bestenliste für April 2025 waren 32 Jurymitglieder beteiligt, die insgesamt 474 Punkte vergeben haben.

So entsteht die SRF-Bestenliste Box aufklappen Box zuklappen Die SRF-Bestenliste wird jeden Monat von einer Fachjury bestimmt. Zur Jury gehören 50 Buchkritikerinnen, Bibliothekare, Buchhändlerinnen, Literaturwissenschaftler und Vertreterinnen von literarischen Institutionen. Jedes Jurymitglied darf jeweils bis zu vier Titel, deren Veröffentlichung nicht länger als sechs Monate zurückliegt, für die SRF-Bestenliste nominieren. Die Punktewertung funktioniert wie folgt: 1. Platz: 7 Punkte

2. Platz: 5 Punkte

3. Platz: 3 Punkte

4. Platz: 1 Punkt Die vergebenen Punkte werden addiert und ergeben die jeweilige Reihung. Jedem Jurymitglied steht es frei, weniger (oder auch gar keinen) Titel zu nominieren. Sobald ein Titel drei Mal auf der SRF-Bestenliste vorgekommen ist, wird er gesperrt, um einen gewissen Titelumlauf zu gewährleisten. Im Sinne einer grösstmöglichen Transparenz, Objektivität und Unparteilichkeit im Abstimmungsverfahren dürfen keine Bücher nominiert werden, deren Autor:in Mitglied der Jury ist. Die Jurymitglieder von A bis Z