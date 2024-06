«Um den erkennbaren Romancharakter des Werkes noch deutlicher herauszustreichen, haben Verlag und Pabst-Erben einem einigenden Abschluss ohne Rechtspflicht fixiert», so der Rowohlt-Verlag in einer Stellungnahme gegenüber SRF.

Folgender Satz wird nun in die Schlussbemerkung des Buches eingefügt: «Dieser Roman, auch wenn er sich in vielem an den Lebensgeschichten des historischen G. W. Pabst und seiner Familie orientiert, ist ein Werk der Fiktion; so gab es etwa keinen Sohn mit Namen Jakob. Pabsts Filme sind bis heute zugänglich; allein ‹Der Fall Molander›, gedreht in den letzten Kriegsmonaten in Prag, gilt als verschollen. Über die Umstände der Dreharbeiten ist praktisch nichts bekannt.»