Ist der Tyrannenmord eine Menschenpflicht? Macht sich schuldig, wer nicht handelt? Bernhard Schlink wirft in «20. Juli» politisch brisante Fragen auf – und stellt sich damit in eine ganze Reihe von Bühnenwerken der Weltliteratur zu demselben Thema.



Darunter sind Klassiker wie Shakespeares «Julius Cäsar», Schillers «Wilhelm Tell» oder Camus «Die Gerechten». Im Unterschied zu diesen berühmten Vorläufern erweist sich Bernhard Schlink der philosophisch-literarischen Debatte jedoch literarisch nicht gewachsen.



Das Drama «20. Juli» krankt an einer viel zu hölzernen Sprache. So lässt der Autor etwa eine seiner Figuren sagen: «Wenn das politische Attentat aus Ehrgeiz oder Eifersucht geschieht, ist es unsauber. Sauber ist es nur, wenn es als Aufgabe stimmt und nichts sonst eine Rolle spielt, erst recht nichts Persönliches.»



Sätze wie diese mögen intellektuell nachvollziehbar sein. Aber sie sind papieren, erinnern an Lehrbücher und an Vorlesungen zum Mitschreiben. Man finde erst einmal einen Jugendlichen von heute, der so spricht.



Hinzu kommt, dass es Schlink verpasst, die persönliche Betroffenheit der Figuren schlüssig nachzuzeichnen. Man fragt sich, was diese Sprösslinge aus kleinbürgerlichem Milieu eigentlich antreibt. Ihr demokratisches Engagement wird zwar unentwegt behauptet. Nachvollziehen lässt es sich deswegen noch lange nicht.



Sollte sich eine Theatertruppe je dazu entschliessen, dieses Stück aufzuführen, wartet auf diese ein mächtiges Stück Arbeit: den Figuren jene Menschlichkeit einzuhauchen, die man in diesem spröden Text weitgehend vergeblich sucht.