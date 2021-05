Christoph Keller lebt nach vielen Jahren in New York heute wieder in St. Gallen und verfasst Romane, Erzählungen und Theaterstücke. Aufgrund einer spinalen Muskelatrophie (SMA Typ III) ist er auf die Benutzung eines Rollstuhls angewiesen. In diesem Zusammenhang erschien von ihm zuletzt das Buch «Jeder Krüppel ein Superheld. Splitter aus dem Leben in der Exkursion» (Limmat-Verlag, 2020).