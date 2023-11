Dan Browns und Coelhos landen massenweise in Brockis. Einige am Ende im Altpapier. Welche Bücher sind die Stammgäste in Schweizer Bücker-Brockis?

Es fing mit einer Beschwerde von englischen Secondhand-Buchläden an: Dan Browns «Da Vinci Code» werde zu oft bei ihnen abgegeben. Das brachte den Künstler David Shrigley auf eine Idee: Er kaufte in verschiedenen Secondhand-Läden 6000 «Da Vinci Codes», machte neues Papier daraus und liess damit neue Ausgaben von George Orwells «1984» drucken.

«Die Bestseller von heute sind das Altpapier von morgen», sagt auch Roberta Winterberg und zeigt auf einen Stapel mit aussortierten Büchern. Sie ist Geschäftsleiterin im «Bücherbergwerk Bern», einer Secondhand-Buchhandlung mit über 150’000 Titeln. Traurigerweise sei es an der Tagesordnung, dass Bücher im Altpapier landen.

«Wir behalten von jedem Titel je zwei Taschenbücher und zwei gebundene Ausgaben auf Lager», sagt Winterberg. Ihr ist wichtig: Die Bücher sind hier, um verkauft und gelesen zu werden. Früher war das anders und bis zu 200 Ausgaben desselben Werkes türmten sich im Bücherbergwerk.

Legende: Roberta Winterberg schmeisst Buch um Buch ins Gitter «Es tut weh. Und irgendwie fühlt sich das falsch an.» Wöchentlich füllen sich bis zu drei solcher Gitter à 300 Kilogramm. SRF / Sam Lutz

Auch Thomas Pittori vom «Bücher-Brocky» in Basel kennt das zu gut. Der Filialleiter sieht sich mit Dutzenden Bananenschachteln, gefüllt mit auszusortierenden Büchern, konfrontiert. Auch hier möchte man ein möglichst breites Angebot und nicht Dutzende Ausgaben des gleichen Werkes horten.

Deshalb landen, nebst den Büchern in schlechtem Zustand, auch in Basel viele (ehemalige) Bestseller in gutem Zustand im Altpapier. «Trends vergehen. Das spüren wir sehr stark», sagt Pittori.

Legende: Rund vier solcher Holzkistentürme füllen sich wöchentlich mit Altpapier. Im Hintergrund stapeln sich die Bananenschachteln mit den neuen alten Büchern. SRF / Sam Lutz

Gründe für die Bücherberge

Thomas Pittori sucht nach Erklärungen: «Das Internet hat Wörterbücher und Lexika für viele überflüssig gemacht. Diese Bücher landen dann bei uns.» Zudem seien die Bücher günstiger geworden, meint Winterberg. «Unsere Grosseltern mussten noch lange für ein Buch sparen. Heute können sich die meisten Menschen in der Schweiz massenweise Bücher leisten.»

Legende: Der «Drachenkrieg» darf bleiben. Trotz sorgfältiger Auslese muss der Buchliebhaber Thomas Pittori täglich Bücher entsorgen. SRF / Sam Lutz

Auch wenn sie bei ihrer Kundschaft die Liebe zum Buch spürt, hat sie das Gefühl, dass früher die Wertschätzung für Bücher höher war.

Welche Werke landen am häufigsten in den Brockis?

In den fünf Filialen des «Bücher-Brockys» und auch im «Bücherbergwerk Bern» zeigt sich ein ähnliches Bild wie in England. Am häufigsten abgegeben werden Krimis im Taschenbuchformat: Dan Brown, Donna Leon, Stieg Larsson, Hakan Nesser, Adler Olsen, Henning Mankell.

1 / 5 Legende: Dan Browns Bestseller sind beliebte Gäste in den Schweizer Brockenhäusern. SRF / Sam Lutz 2 / 5 Legende: Ein vertrauter Anblick: Die weisse Donna-Leon-Wand in einem der Brockis. SRF / Sam Lutz 3 / 5 Legende: Darf auch nicht fehlen: der blaue Bannalec-Bretagne-Block. SRF / Sam Lutz 4 / 5 Legende: Stets gut gefüllt: die Patricia-Cornwell-Kiste. SRF / Sam Lutz 5 / 5 Legende: Fantasy-Erotik ist ebenfalls in ganzen Säcken abzugeben. SRF / Sam Lutz

Doch nicht nur bei den Krimis gibt es ein Überangebot. Auch Werke des Brasilianers Paolo Coelho stapeln sich. In Bern und in Basel ist «Der Alchimist» der vermutlich am häufigsten entsorgte Roman. Auch Dutzende Liebesromane von Nora Roberts und Bestseller von Charlotte Link verenden hier regelmässig.

Es braucht mehr Bücher zum Behalten

Was es aber auch gibt: Bekannte Bücher, die fast nie im Brockenhaus landen. Winterberg und Pittori nennen die Harry-Potter-Bände als Beispiel. Obwohl fast alle die Bücher gelesen haben, möchte sich fast niemand von ihnen trennen. Eine ähnlich «nostalgische, emotionale Bindung» beobachtet Roberta Winterberg zu den Michael-Ende-Klassikern «Momo» und «Die unendliche Geschichte».

Legende: Das Bücherwerk in Bern bietet für Bücherwürmer einen wahren Schatz an Lektüre – leider finden nicht alle Exemplare einen Abnehmer oder eine Abnehmerin. SRF / Sam Lutz

Winterberg und Pittori sind sich einig: Die Faszination für Bücher ist ungebrochen. Das spüren sie bei ihrer Arbeit jeden Tag. Winterberg wünscht sich eine sorgfältigere Auswahl der Lektüre. Sie empfiehlt Haruki Murakami: «Er schreibt Bücher zum Behalten.»