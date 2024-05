US-Autor Paul Auster ist gestorben

Legende: IMAGO / TT

Paul Auster kam 1947 in Newark (New Jersey, USA) als Nachfahre osteuropäischer Juden zur Welt. Er wuchs in einem bildungsbürgerlichen Umfeld auf und las schon früh eifrig Bücher.

Auster studierte Anglistik und Literaturwissenschaften an der Columbia University in New York. Längere Aufenthalte führten ihn immer wieder nach Europa, vor allem nach Paris.

Von 1982 bis zu seinem Tod war der Schriftsteller in zweiter Ehe mit der Autorin Siri Hustvedt verheiratet. Gemeinsam lebten sie im New Yorker Stadtteil Brooklyn. Ihre Tochter Sophie kam 1987 zur Welt und ist als Sängerin tätig.