Josephine Baker (gebürtig Freda Josephine McDonald; geboren am 3. Juni 1906 in St. Louis, Missouri; gestorben am 12. April 1975 in Paris) inspiriert als Tänzerin, Sängerin, Entertainerin und Aktivistin bis heute Menschen auf der ganzen Welt.

Geboren in einem Slum in den Südstaaten der USA, muss sie als Mädchen in Haushalten arbeiten, bis sie sich einer Theaterkompagnie anschliesst. Mit 16 Jahren wird sie Teil von Shuffle Along, der ersten All-Black-Show am Broadway, die vor einem weissen Publikum auftritt. Eine Mäzenin entdeckt sie dort und casted sie für die Pariser Revue Negre am Théâtre des Champs-Élysées, deren Hauptdarstellerin sie wird.

Als Revuestar entdeckt sie auch den Film und wird 1934 mit Zou Zou zur ersten Schwarzen Schauspielerin in einer Kinoproduktion. In ihrer neuen Heimat Frankreich wird sie bis heute als Freiheitskämpferin verehrt, die sich gegen Antisemitismus und für Demokratie eingesetzt hat. 2021 wird sie im Pariser Panthéon aufgenommen. Seit 2019 ehrt Baker auch eine Bronzetafel auf dem Rainbow Honor Walk in San Francisco.