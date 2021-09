«Im Frühjahr 1982 haben wir uns eine Auszeit genommen, und jetzt haben wir den Entschluss gefasst, diese Auszeit zu beenden.»

Was nach einem völlig unaufgeregtem Statement klingt, ist eine Sensation in der Popmusik-Geschichte. Eine der grössten und einflussreichsten Popgruppen der Geschichte meldet sich damit zurück: Abba.

Zwei neue Singles vorab

Ihr neues Album «Voyage» wird am 5. November bei Universal veröffentlicht. Als Vorgeschmack haben Abba zwei Singles ausgekoppelt: «I Still Have Faith In You» und «Don’t Shut Me Down».

Nach fast 40 Jahren kann man jetzt endlich wieder neue Musik der vier berühmten Schweden hören.

Legende: Symbolischer geht es wohl kaum: Das Cover des neuen Abba-Albums Voyage. Universal

Virtuelle Avatare auf der Bühne

Im Frühling 2022 wird es ausserdem Voyage-Konzerte geben. Ein kleiner (grosser?) Wermutstropfen: Agnetha, Björn, Benny und Anni-Fried werden nicht selbst auf der Bühne stehen, dafür virtuelle Avatare von ihnen.

Ein 850-köpfiges Team hat dafür auf die allerneuesten Motion-Capture- und Performance-Techniken gesetzt, um die vier Bandmitglieder als ihre jungen Versionen aufleben zu lassen.

Audio Heute vor 47 Jahren: ABBA gewinnen den Eurovision Song Contest 04:00 min, aus Tageschronik vom 06.04.2021. abspielen. Laufzeit 04:00 Minuten.

«Wir setzen auf unsere jüngeren Ichs, um in die Zukunft aufzubrechen», heisst es dazu im offiziellen Statement von Abba. «Ist gar nicht so einfach, das zu erklären, aber kein Wunder: hat ja auch noch keiner vor uns gemacht.»

Mit knapp 400 Millionen verkauften Alben, 17 Nummer-1-Hits und aktuell mehr als 16 Millionen wöchentlichen Streams, zählen Abba zu den erfolgreichsten Acts der Musikgeschichte. Nach ihrer Auflösung im Jahr 1982 hatten alle Bandmitglieder wiederholt ein mögliches Comeback rigoros ausgeschlossen.