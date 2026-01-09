Joan Baez feiert Geburtstag: Die US-amerikanische Sängerin, Bürgerrechtlerin, Pazifistin und Umweltaktivistin wird 85. Und auch îm hohen Alter sagt sie, was sie denkt.

Wer die Bilder und Videos von Joan Baez sieht, die in den letzten Wochen und Monaten entstanden sind, glaubt es kaum: Sie ist tatsächlich schon 85 und scheint nach wie vor in bester Verfassung – obwohl sie aktuell nichts zu jubeln hat. Vor knapp einem Jahr sagte Joan Baez unter anderem in einer Talkshow im US-Fernsehen vor Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern klar und deutlich: Die Demokratie in ihrer Heimat gehe gerade in Flammen auf.

Joan Baez hat schon immer gesagt, was sie denkt. Bekannt wird die Sängerin mit der charakteristischen Sopranstimme in den 1960er-Jahren. Baez engagiert sich gegen die Rassentrennung und den Vietnamkrieg, zum Beispiel mit ihrem Lied «Saigon Bride».

In ihrer Karriere lernt Joan Baez viele andere Protestsänger wie Bob Dylan kennen, mit dem sie auch eine Liebesbeziehung hat. Baez kämpft zusammen mit Bürgerrechtlern wie Martin Luther King. Sie singt für Frieden und Gerechtigkeit in aller Welt.

Songs für die Revolution

Eines ihrer grössten Erlebnisse ist ein Auftritt im Juni 1989 in Bratislava in der damaligen Tschechoslowakei, kurz vor dem Rücktritt der kommunistischen Führung. Am Konzert ist Václav Havel, der Schriftsteller, Bürgerrechtler und spätere Präsident der Tschechoslowakei und der Tschechischen Republik, mit anderen Dissidenten ins Publikum geschmuggelt worden. Joan Baez widmet ihm ein Lied.

Sie ist stolz, dass es später heisst, der Auftritt sei der letzte Tropfen im Kelch vor der friedlichen Revolution in der Tschechoslowakei gewesen. Dafür und für ihr Lebenswerk wird sie im letzten September vom Václav Havel Center in New York ausgezeichnet.

Václav Havel singt mit

20 Jahre nach der «Samtenen Revolution» in der Tschechoslowakei tritt Joan Baez 2009 in der tschechischen Hauptstadt Prag auf. Auch Václav Havel ist wieder mit dabei. Er singt bei «We Shall Overcome» mit, dem Protestsong der US-Bürgerrechtsbewegung, dessen bekannteste Fassung von ihr stammt.

«Wir werden es eines Tages überwinden», singen Baez und Havel vor Tausenden Zuschauerinnen und Zuschauern auf dem Prager Wenzelsplatz. «Tief in meinem Herzen glaube ich, wir werden es irgendwann überwinden.»

Am Schluss des Konzerts dankt sie Präsident Havel. Im Dezember 2011, zwei Jahre nach Baez’ Auftritt in Prag, stirbt er mit 75 Jahren.

Legende: Joan Baez und Václav Havel im November 2009 in Prag. Havel, der regimekritische Dramatiker, der Theater und Politik miteinander verband, war seit den 1980er-Jahren freundschaftlich mit Baez verbunden. KEYSTONE/AP/PETR DAVID JOSEK

Joan Baez hat ihn tief beeindruckt, weil sie sagt, was sie denkt. Weil sie sich seit den 1960er-Jahren nicht vor politischen Aussagen scheut. Und das tut sie auch mit 85 nicht.