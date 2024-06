Genf, Basel, Zürich – die grössten Städte der Schweiz stehen in den Startlöchern, um den Eurovision Song Contest 2025 in ihre Hallen zu holen. Die Bewerbungsdossiers werden noch aufpoliert, am Freitag ist Deadline.

Wer Bock auf Rock und Pop in der Stadt hat, legt bis dann sein Konzept bei der SRG und der European Broadcasting Union (EBU) auf den Tisch und darf hoffen – auf globale Medienpräsenz, Millionenumsätze und eine Megaparty.

Ende August wird entschieden, bis dahin gerätselt. Welche Stadt hat das Zeug zum Vorzeige-Gastgeber? Die Vor- und Nachteile der kandidierenden Städte.

Bern (mit Biel?): Charmant und ambitioniert

Nach einem kleinen Social-Media-Skandälchen, das Bern vorübergehend als ESC-Muffel erscheinen liess, ist nun klar: Die Regierung steht geschlossen hinter der Bewerbung. Bern will den ESC, wohl zusammen mit Biel.

Heute wird noch über einen 7-Millionen-Franken-Zustupf diskutiert. Die geplante Eventlocation? Noch eine Baustelle, aber für April 2025 auf dem Bernexpo-Areal geplant. Kapazität: 9000 Zuschauer. Der Flughafen? Klein. Die Hotelauswahl? Begrenzt. Das wird wohl alles ein bisschen knapp – zeitlich und räumlich.

Basel: Kreativ und entschlossen

Basel mag bunte Events und Bling-Bling: Dank Art Basel und Fasnacht hat die Stadt Erfahrung mit Grossveranstaltungen. Um das Bewerbungsdossier aufzupeppen, holt Basel die Kommunikationsagentur Farner ins Boot und zeigt sich in den Medien ambitioniert: «Es wäre grossartig und ehrenvoll», sagt Regierungssprecher Marco Geiner.

Audio Basel will den Eurovision Song Contest austragen 05:12 min, aus Regionaljournal Basel Baselland vom 13.05.2024. Bild: Keystone/ Walter Bieri abspielen. Laufzeit 5 Minuten 12 Sekunden.

Basel dürfte mit der St. Jakobshalle (12'000 Plätze) ins Rennen gehen. Der Flughafen mag bescheiden sein, erfüllt aber seinen Zweck. Die Lage im Dreiländereck ist günstig und die Partykultur? Wer schon mal an der Art-Woche war, weiss: Pop-up-Partys können die Baslerinnen und Basler.

Genf: Elegant und international

Die Stadt, in der einst die Internationale Radio-Union das Licht der Welt erblickte und heute die European Broadcasting Union residiert – kein schlechtes Setting für den ESC.

Die strategisch günstige Lage an der französischen Grenze ermöglicht günstige Hotels und Ferienwohnungen für die Fans, die per Bus oder Bahn in die Stadt der Uhren und Diplomaten düsen können. Einen internationalen Flughafen hat Genf auch zu bieten. Und die Palexpo, eine gigantische Halle, bietet Platz für 15'000 jubelnde Fans. Einziges Manko: Das Nachtprogramm kommt in Genf etwas kurz – aber da könnte Lausanne aushelfen.

Zürich: Opulent und kosmopolitisch

Grösste Hallen, gute Anbindung, internationaler Flughafen: Zürich, Banken-Hotspot und Champagner-Oase der Schweiz, bewirbt sich wohl mit dem Hallenstadion (15’000 Plätze) und der Swiss Life Arena (12’000 Plätze) und mit der Hilfe der Kommunikationsagentur Furrerhugi.

01:33 Video Erste Gastgeberstädte stehen schon in den Startlöchern Aus Tagesschau vom 12.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Ein Heer an Hotels, Clubs und Bars sowie die grösste LGBTQ+-Community der Schweiz runden Zürichs Glamour-Paket ab. Die schmucke Stadt liegt in vielen Votings vorn und könnte sich 2025 die ESC-Krone aufsetzen.