«Atmosphere» heisst das mutmasslich erste CO2-neutrale Musikalbum der Welt. Es ist das Werk des jungen polnischen Pianisten und Elektromusikers Wojciech Szczepanik, kurz Wojtek.

Zusammen mit einem Umweltexperten hat der 23-Jährige ausgerechnet, welche Schritte bei der Produktion eines Albums wieviel CO2 erzeugt.

Flug von Polen nach London: 204 Kilogramm CO2

Klavieraufnahme: 78 Kilogramm CO2. Abmischen: 60.25 Kilogramm CO2. Am schlimmsten war der Flug von Danzig im Norden Polens nach London ins Tonstudio: Dafür erzeugte der Musiker zusätzliche 204 Kilo CO2.

«Musik ist meine Leidenschaft. Aber der Klimawandel ist mein grösstes Problem», so Wojtek. Es sei für ihn deshalb von Anfang an klar gewesen, dass für sein zweites Album kein zusätzliches CO2 in die Atmosphäre geblasen werden soll.

Legende: Energie sparen bei der Musikproduktion: «Gar nicht so schwierig», meint der Musiker Wojtek. Wojtek , Link öffnet in einem neuen Fenster

CO2-neutral dank Kompensation

Wojtek hat, wo immer er das selbst steuern konnte, erneuerbare Energien verwendet. Wo das nicht möglich war, hat er Zertifikate gekauft, um seinen CO2-Verbrauch zu kompensieren.

«Das war nicht immer einfach, weil sich der Markt fast ausschliesslich an grosse Unternehmen richtet», erzählt Wojtek.

Das fertige Album kann man aus Klimagründen nur streamen. CDs oder Schallplatten gibt es nicht.

«Die Produktion von Tonträgern, ihr Transport, ihre Verpackung: all das erzeugt viel CO2», so Wojtek. Dass auch Streamen viel Energie verbraucht und das Klima belastet, weiss auch er. Allerdings sei es immer noch klimafreundlicher, als CDs zu kaufen, so der Musiker.

«Wenn man ausserdem nur erneuerbare Energie fürs Streamen brauchen würde, dann wäre das sogar CO2-neutral», ergänzt er.

Klima stiehlt der Musik die Show

In Wojteks Heimatland Polen sind erneuerbare Energien noch ein Randphänomen. Ein Musikalbum CO2-neutral zu produzieren, ist dermassen exotisch, dass das Projekt des bislang wenig bekannten Musikers viel Aufmerksamkeit bekommen hat.

Zwar freue sich Wojtek über die Aufmerksamkeit, aber: «Ich wünsche mir natürlich, dass man nicht nur über die Klimabilanz, sondern auch über die Musik des Albums berichtet», so Wojtek.

CO2-neutral: gar nicht so schwierig?

Auf seiner Website, Link öffnet in einem neuen Fenster hat der Musiker die Schritte hin zum CO2-neutralen Album genau dokumentiert. Damit hofft er, auch andere Musiker zu inspirieren. «So schwierig ist das gar nicht», meint er. Der erste und wichtigste Schritt: ein Bewusstsein entwickeln. «Awareness» heisst passend dazu auch das erste Stück seines Albums.

Seinen Hörerinnen und Hörern empfiehlt er, die Musik auf dem Handy oder dem Tablet zu hören. Die brauchen 30 Prozent weniger Energie als ein Computer.