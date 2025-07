In den 1960er-Jahren feiert die Pop- und Schlagersängerin Connie Francis ihre grossen Erfolge. Auch im deutschsprachigen Raum kann die Künstlerin gleich mehrere grosse Hits verbuchen. Mittlerweile gehören sie zu den Standards des deutschen Schlagers. Dabei sah es anfangs gar nicht nach grosser Karriere aus.

Legende: Ihr lag einst die Welt zu Füssen: Connie Francis war die erste Frau, die zwei Nummer-1-Hits in einem Jahr in den US-Billboard Hot 100 Charts landete. (Bild um 1955) Getty Images/Silver Screen Collection

1937 wird Connie Francis als Concetta Rosa Maria Franconero in Newark, New Jersey geboren. Die US-Amerikanerin mit italienischen Wurzeln tritt bereits in ihrer Kindheit bei Festen und Talentwettbewerben auf. In den 1950er-Jahren wird sie von MGM Records unter Vertrag genommen. Ihre Karriere in den USA kommt aber relativ schnell ins Stocken, wie Guido Rüegge, Leiter der Musikredaktion von SRF Musikwelle, weiss.

Eine letzte Chance

1958 zieht ihr Label dann die Reissleine und will die Zusammenarbeit beenden. Auf beharrliches Anraten ihres Vaters nimmt Francis aber noch eine Version des 1923er-Klassikers «Who’s sorry now» auf.

Und siehe da: «Der Song hat dann total eingeschlagen», erklärt Guido Rüegge. «Das Lied ist im Radio auf und ab gespielt worden, und innert sechs Monaten hat Connie Francis eine Million Platten verkauft.» Es ist der Start einer Weltkarriere.

Auf Deutsch zum Evergreen

Connie Francis singt weltweit – und in mehr als zehn Sprachen. In der Schweiz und in Deutschland wird sie vor allem mit Schlagermelodien bekannt. Ihr grosser Hit: «Die Liebe ist ein seltsames Spiel».

Man habe den Song in Deutschland zuerst auf Englisch gespielt, dann aber gemerkt, dass er «gar nicht funktioniert», erläutert Guido Rüegge. Bei einem Deutschland-Besuch 1960 nimmt Connie Francis den Hit noch einmal neu auf: auf Deutsch und mit wunderbar amerikanischem Akzent. Aus «Everybody's Somebody's Fool» wird «Die Liebe ist ein seltsames Spiel».

Passend zum Thema Schlagermosaik Aber bitte auf Deutsch!

Das Lied kommt im USA-verliebten Wirtschaftswunder-Deutschland grossartig an – und wird zum Evergreen. 1964 erscheint dann das US-Album «Connie Francis Sings German Favorites» auf dem Connie Francis gleich zwölf Lieder auf Deutsch zum Besten gibt – von «Lili Marleen» bis «Schöner fremder Mann». Es soll ihr nächster deutschsprachiger Ohrwurm-Hit werden.

Legende: Für den japanischen Markt gibt sich Connie Francis ganz traditionell – wenngleich auf der Platte «Let's Sing With Connie Francis» nur englische Titel zu finden sind. imago images/Funke Foto Services

Die German-Favorites-Platte ist nur eine aus einer ganzen Reihe fremdsprachiger Produktionen. Francis’ polyglottes Musikrepertoire erstreckt sich über Alben in spanischer, italienischer, hebräischer und jiddischer Sprache. Connie Francis ist im wahrsten Sinne des Wortes ein internationaler Star.

Mit einer Serie von Nummer-1-Hits und eigener Plattenfirma betreibt sie das Musik-Business so professionell, dass der «Spiegel» sie gar als «die Taylor Swift der frühen Sechzigerjahre» betitelt.

Noch einmal Tiktok-Star

An ihre weltweiten Erfolge knüpft die Künstlerin 2025 erneut an: Aus dem Weltstar von früher, wurde – relativ unerwartet – ein Tiktok-Star. Ihr Song «Pretty Little Baby» aus dem Jahr 1961 trifft offenbar den Zeitgeist und wird derzeit tausendfach unter Tiktok-Videos gelegt.

Sie selber habe den Song eigentlich schon vergessen, sagt Connie Francis noch im Mai 2025 gegenüber People.com. Warum der Song gerade jetzt trendet? «Ich finde ihn unschuldig und rein, und das in einer Zeit, in der alles im Chaos versinkt», fügt sie damals hinzu – in der Gewissheit, dass ihre Musik auch heute noch weiterlebt.