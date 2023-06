Ob ein Video auf Tiktok trendet, ist von vielen Faktoren abhängig. Die beiden Rapper Ski Aggu und Joost haben ihren Erfolg dagegen ziemlich genau durchdacht.

Rapper Ski Aggus grösster Erfolg

Joost Klein stammt aus der niederländischen Region Friesland, nicht weit von Ostfriesland, wo Komiker Otto Waalkes gross geworden ist. Bisher rappte Joost nur auf Niederländisch, in der deutschsprachigen Musikszene war er ein eher unbekanntes Gesicht.

Das änderte sich nun durch die Zusammenarbeit mit dem Berliner Rapper Ski Aggu. Der Musiker, der als Markenzeichen eine Skibrille trägt, gelang mit dem Lied «Party Sahne» bereits ein Charthit. «Friesenjung» bringt ihm jedoch auch seinen bisher grössten kommerziellen Erfolg. In der Schweizer Hitparade kletterte der Song auf Rang 11, in den deutschen Singlecharts sogar auf Platz 3.

«Das ist ein absolutes Marketing-Meisterstück», sagt Flavio Stucki, Redakteur bei SRF Virus. «Einer meiner Kindheitshelden im Tiktok-Universum!»

Betteln um Ottos Erlaubnis

Joost und Ski Aguu veröffentlichten zunächst einige Videos ihrer Version von Ottos «Friesenjung», der den Song in den 1990er-Jahren selbst von Sting («Englishman In New York») coverte. Auf Tiktok bettelten die jungen Rapper um eine Freigabe des Refrain-Samples.

Otto schien das offensichtlich zu begeistern. Der 74-jährige Komiker eröffnete schliesslich einen Account bei dem Kurzvideodienst und schrieb: «Holdrio Ski Aggu & Joost, ihr habt meine Erlaubnis 👍🏻🤘🏻🎶.» Mittlerweile folgen dem Spassvogel über 400’000 Menschen auf Tiktok.

Der «krasse Style» von Otto begeistert

«Er weckt so viele Sympathiepunkte», meint Stucki, «weil er sich auf die wilden Ideen von jungen Rappern einlässt.»

Tatsächlich zeigen sich Fans nicht nur von Ottos musikalischem Comeback beeindruckt, sondern auch von seinem Kleidungsstil. «Können wir mal über den krassen Style von Otto reden?», heisst es beispielsweise in den Kommentaren.

Alles, was ein Tiktok-Trend braucht

Was hat der Boomer Otto also anders gemacht? Wieso werden seine Versuche auf Tiktok nicht generationsbezeichnend als «cringe» abgetan? «Die Jungen wollten etwas von Otto, haben ihn um Erlaubnis gefragt, und er hat zugesagt – und nicht umgekehrt», erklärt Stucki. «Man könnte auch sagen, er war damals auch schon cringe und ist es heute noch.»

In der neuen Version von «Friesenjung» ist alles untergebracht, was ein Tiktok-Trend heute braucht. Der Sound erinnert an den niederländischen Gabber-Techno der frühen Neunziger, dazu kommen einschlägige Vocals wie Ottos unverkennbares «Bin ein Friesenjung, bin ein kleiner Friesenjung» in einer maschinell erhöhten Stimme.

03:30 Video Otto Waalkes: Geboren um zu blödeln Aus Glanz & Gloria vom 12.11.2015. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 30 Sekunden.

Aber vor allem: schnell muss es sein. «Es muss viel passieren», sagt Stucki. «Es muss zur kurzen Aufmerksamkeitsspanne der Jungen passen.»

Ottos höchste Singleplatzierung

Auch Otto hat das verstanden. Auf Tiktok beantwortet er fleissig Kommentare zu seinen Videos. Auf Anfrage verteilt er auch «Holladahitiii»-Grüsse. Für ihn ist der Hit ein überraschendes Comeback. Es ist sogar seine höchste Singleplatzierung überhaupt.

In Hamburg trat er kürzlich auch zusammen mit Rapper Ski Aggu auf. Otto, mit Trainingsjacke und Baseballkappe, spielte zunächst auf der akustischen Gitarre seinen Friesenjung von 1993. Sein jüngerer Kollege forderte ihn währenddessen ein paar Mal auf, schneller zu spielen. Otto spielte mit.