Zur Person

Rosa Reitsamer ist Musiksoziologin und Assistenzprofessorin am Institut für Musiksoziologie der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien. Sie forscht zu Musikszenen, Werdegängen von Musikschaffenden und Netzwerken, v.a. in der elektronischen Musik. Sie hat u.a. zur Unterrepräsentation von DJ-Frauen in elektronischen Musikszenen publiziert.