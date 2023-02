Er wurde mit Evergreens wie «Walk On By», «Raindrops Keep Fallin' On My Head» oder «I Say A Little Prayer» bekannt. Nun ist der US-amerikanische Komponist und Pianist Burt Bacharach 94-jährig verstorben.

Über 500 Songs, mehrere Grammys und Golden Globes, drei Oscars: Burt Bacharach legte eine steile Karriere hin. Der Musiker, der auch Arrangeur, Dirigent und Produzent war und manchmal sogar selbst sang, war seit den 1950er-Jahren einer der erfolgreichsten US-Komponisten. In seiner Karriere platzierte er mehr als 70 Titel unter den Top 40 der US-Charts.

Legende: Ein unermüdlicher Schaffer: Burt Bacharach am Klavier (Aufnahme aus den frühen 1960er-Jahren). Getty Images/Michael Ochs Archives

Zu seinen Evergreens gehören unter anderem Songs wie «Do You Know the Way to San Jose», «That's What Friends Are For» oder «I'll Never Fall in Love Again».

Per Du mit der Dietrich

Besonders erfolgreich waren die Songs, die er in den 1960er- und 1970er-Jahren für die Sängerin Dionne Warwick schrieb. Auch die deutsche Ikone Marlene Dietrich begleitete Bacharach mehrere Jahre.

Zusammen mit dem Texter Hal David schrieb der Komponist auch Songs für Aretha Franklin, Dusty Springfield, Tom Jones und viele andere. Die beiden hatten allein in den 1960er-Jahren 30 Top-40-Hits in den USA.

Legende: Ihre Zusammenarbeit schrieb Musikgeschichte: Burt Bacharach und Dionne Warwick bei gemeinsamen Aufnahmen im Londoner Studio am 29. November 1964. Getty Images/Daily Mirror/Mirrorpix/Mirrorpix

Für sein Schaffen erhielt Bacharach zahlreiche Auszeichnungen. So war er sechsfacher Grammy-Gewinner. Auch für das Broadway-Musical «Promises, Promises» wurde er ausgezeichnet.

Zwei Oscars für «Zwei Banditen»

Ausserdem erhielt der Komponist drei Oscars. 1970 waren es gleich zwei: zum einen für die Filmmusik zu «Butch Cassidy And The Sundance Kid» («Zwei Banditen»), zum anderen für den Filmsong «Raindrops Keep Fallin' on My Head», den er zusammen mit Hal David geschrieben hatte.

Audio Burt Bacharach – eine Würdigung von SRF-Musikredaktor Roman Hosek 03:48 min, aus Kultur-Aktualität vom 10.02.2023. Bild: Getty Images/Avalon abspielen. Laufzeit 3 Minuten 48 Sekunden.

1982 gewannen Burt Bacharach und seine damalige Frau, die Texterin Carole Bayer Sager, erneut einen Oscar, diesmal für den Song «Best That You Can Do», die Titelmelodie des Films «Arthur». Auch für die Komödie «What's New, Pussycat?» und die James-Bond-Parodie «Casino Royale» von 1967 schuf Bacharach die Filmmusik.

Trotz seiner Erfolge blieb Burt Bacharch stets bescheiden. Er sei ein Mensch, der stets versuche, mit Melodien zu arbeiten, sagte er einmal. Nun ist Bacharach am 8. Februar in seinem Haus in Los Angeles im Kreise seiner Familie eines natürlichen Todes gestorben. Das teilte seine Pressesprecherin am Donnerstag mit.