«P. Diddy», «Puff Daddy», «Puffy« oder jetzt «Diddy» – die Liste der Pseudonyme, die Sean Combs als Rapper schon hatte, ist lang. Auch seinen bürgerlichen Namen hat er mittlerweile in Sean «Love» Combs geändert. Seine Begründung für die Namenwahl: «Wer liebt nicht Love?»

Einflussreicher Hip-Hop-Produzent

Im Musikbusiness machte sich Combs insbesondere in den 1990er-Jahren einen Namen: Der dreifache Grammy-Gewinner, der es aus Harlem in den Hip-Hop-Olymp schaffte, gilt heute als einer der erfolgreichsten Musiker der USA und einflussreichsten Hip-Hop-Produzenten der letzten Jahrzehnte.

Internationale Hits wie «I’ll be missing you» oder «Bad Boy for Life» gehen auf Combs Konto. Er arbeitete zudem mit zahlreichen Hip-Hop-Stars wie etwa The Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher zusammen.

Diddy als Unternehmer

Neben der Musik hat Diddy aber auch andere Einnahmenquellen: Er führt unter anderem ein Modelabel («Sean Jean») und besitzt die Wodkamarke «Cîroc» – ein sehr lukratives Geschäft, das auch in einen seiner Songtexte einfloss: «All I do is get bitches, get money, want more / I'mma make it with you, let that Cîroc flow», rappte er in «Harlem».