Anfang November 2019 haben «The High Horse», Link öffnet in einem neuen Fenster (Stephanie Szanto, Mezzosopran und Simon Bucher, Klavier) ihr Debütalbum veröffentlicht. «Best of Worst, Vol. 1» heisst es und enthält, was drauf steht – die übelsten Songs der 1980er- und 90er-Jahre – mal ganz klassisch arrangiert, mal neu komponiert.

Gelegenheit «The High Horse» und ihre unkonventionellen Arrangements zu erleben gibt’s voraussichtlich am 29. August 2020 an den Murten Classics und am 24. Oktober 2020 im Casino Bern.