Der ESC 2025 in Basel liegt jetzt ein halbes Jahr zurück. Die Bilanz fällt ausgesprochen positiv aus.

Der Eurovision Song Contest 2025 ist auf grosse Resonanz gestossen: Über eine halbe Million Gäste erlebten ihn vor Ort, 166 Millionen Zuschauende weltweit und 11 Millionen Personen auf den Social-Media-Kanälen der SRG.

Legende: Zufriedene ESC-Fans: Über 90 Prozent Zufriedenheit und hohe Wiederbesuchsabsicht sprechen eine eindeutige Sprache. KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Zudem hat sich der Event wirtschaftlich gelohnt: Laut einer Wertschöpfungsstudie der Hochschule für Wirtschaft Zürich und Ticketcorner hätten die Ausgaben der 90'000 Ticketkaufenden einen lokalen Wertschöpfungsbeitrag von 91.2 Millionen Franken generiert.

Auch für die SRG fällt die Bilanz positiv aus: Sie hat ihr ESC-Budget unterschritten. Zur Deckung der Ausgaben ist für das ausserordentliche Grossereignis ein Zusatzbudget von 20 Millionen Franken bereitgestellt worden. Benötigt wurden dank höheren Einnahmen aus Sponsoring und Ticketing nur 15 Millionen.

Für die SRG war der ESC auch ein Innovationsmotor.

Der ESC wirkt sich auch auf die laufende Transformation der SRG aus. Susanne Wille, Generaldirektorin SRG, sagt dazu: «Für die SRG war der ESC auch ein Innovationsmotor. Neue Technologien, neue Herangehensweisen, neue Ideen entstanden rund um dieses Projekt – und sie bleiben.»