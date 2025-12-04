Der Eurovision Song Contest 2025 ist auf grosse Resonanz gestossen: Über eine halbe Million Gäste erlebten ihn vor Ort, 166 Millionen Zuschauende weltweit und 11 Millionen Personen auf den Social-Media-Kanälen der SRG.
Zudem hat sich der Event wirtschaftlich gelohnt: Laut einer Wertschöpfungsstudie der Hochschule für Wirtschaft Zürich und Ticketcorner hätten die Ausgaben der 90'000 Ticketkaufenden einen lokalen Wertschöpfungsbeitrag von 91.2 Millionen Franken generiert.
Auch für die SRG fällt die Bilanz positiv aus: Sie hat ihr ESC-Budget unterschritten. Zur Deckung der Ausgaben ist für das ausserordentliche Grossereignis ein Zusatzbudget von 20 Millionen Franken bereitgestellt worden. Benötigt wurden dank höheren Einnahmen aus Sponsoring und Ticketing nur 15 Millionen.
Für die SRG war der ESC auch ein Innovationsmotor.
Der ESC wirkt sich auch auf die laufende Transformation der SRG aus. Susanne Wille, Generaldirektorin SRG, sagt dazu: «Für die SRG war der ESC auch ein Innovationsmotor. Neue Technologien, neue Herangehensweisen, neue Ideen entstanden rund um dieses Projekt – und sie bleiben.»
Der gesellschaftliche Mehrwert des ESC
«Der ESC 2025 war für die SRG und Basel als Host City von Anfang an mehr als ein internationaler Musikwettbewerb: Er sollte als Erlebnis für alle in die Geschichte eingehen und das haben wir gemeinsam geschafft», betont Susanne Wille.
Zahlreiche Projekte für Schülerinnen, Senioren, Studierende sowie Menschen mit Behinderung wurden zusammen mit Partnern umgesetzt.
Eine Umfrage vor Ort zeigt, dass dieser Anspruch von der Bevölkerung erkannt wurde: Fast drei Viertel der Befragten finden, dass der ESC vielen Bevölkerungsgruppen zugutegekommen sei. Besonders geschätzt wurden die Auswirkungen auf die lokale Wirtschaft, das Image von Basel in Europa und in der Schweiz sowie das Gemeinschaftsgefühl.
«Die SRG hat mit dem ESC gezeigt, dass sie Grossevents auf absolutem Weltklasse-Niveau produzieren kann. Damit hat sie nicht nur gesellschaftlichen Wert geschaffen, sondern auch eine grosse wirtschaftliche Wertschöpfung für die ganze Schweiz», ergänzt Oliver Niedermann, CEO von Ticketcorner.