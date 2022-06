In sämtlichen Musiksendungen von Radio SRF 2 Kultur – von der «Diskothek» über «Künste im Gespräch» bis zum «Musikmagazin» – stehen während einer Woche Nachwuchsmusikerinnen und Nachwuchsmusiker im Zentrum.

Wir fragen unter anderem, wie die Performerin Jeffi Lou in ihrem Schaffen gesellschaftliche Normen hinterfragt und wie junge geflüchtete Musikerschaffende in der Schweiz Fuss fassen. Jeden Abend ab 20 Uhr werden Konzerte von Jazz bis Klassik gesendet, in denen junge Musikerinnen und Musiker den Ton angeben.

Der Höhepunkt des Schwerpunktes ist am 29. Juni: Studierende des Elektronischen Studios Basel haben im Sommersemester exklusiv für Radio SRF 2 Kultur radiophone Kompositionen produziert. In diesem Rahmen wird im Auditorium des Studio Basel eine Uraufführung des Kompositionsstudenten Dakota Wayne live aufgeführt und übertragen. In seinem Stück kommentiert er das 100-jährige Medium Radio künstlerisch und hat dafür unter anderem Jingles von SRF 2 Kultur gesampelt.