Drive-In Konzerte funktionieren im Prinzip wie ein Autokino. In Deutschland haben das Veranstalter vor allem von Rock- und Pop-Konzerten schon vor einiger Zeit entdeckt, als Alternative zu gewöhnlichen Open-Air-Konzerten in diesem Corona-Sommer. Auch im Klassikbereich gab es das vereinzelt.

In der Schweiz fanden im Juni und Juli schon das Drive-In Festival Härkingen, Link öffnet in einem neuen Fenster und das Skylights Drive-in Openair , Link öffnet in einem neuen Fensteram Flughafen Zürich statt. Das «Festival du Lied, Link öffnet in einem neuen Fenster» ist aber das allererste Klassik-Drive-In Festival der Schweiz. Noch bis zum 31.07.2020 kann das Publikum in Charmey durchs offene Autofenster in mehreren Konzerten verschiedenste Stile hören, vom barocken Lied über Streichquartette und Volkslieder bis zu Liedern von Ella Fitzgerald und Nina Simone.