Wenn reale Künstler in einer virtuellen Game-Welt ein Konzert geben, spricht man von einem In-Game-Konzert. Beliebte Online-Games wie Fortnite, Minecraft oder Roblox zeigen, wie in Videogames neue digitale Räume für Livemusik entstehen können.

Bei einem In-Game-Konzet versammeln sich Millionen von Spielerinnen und Spielern an einem verabredeten Ort in der virtuellen Welt. Teilweise finden die Konzerte live statt, teilweise sind sie vorproduziert, so dass sie mehrfach und in verschiedenen Zeitzonen stattfinden können.