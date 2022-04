Klaus Schulze war ein Pionier der elektronischen Musik. Der Musikjournalist Bjørn Schaeffner über die Bedeutung des Synthesisten.

SRF: Techno-DJs zitieren Klaus Schulze oft als wichtigen Einfluss. Was ist typisch für seinen Sound?

Bjørn Schaeffner: Es sind die fliessenden, pulsierenden, elektronischen Klangflächen. Und die waren bei Schulze oft episch lang: Er sagte selbst, dass es ihm viel leichter falle, ein 60-Minuten-Stück zu bauen als einen vierminütigen Song. Die Möglichkeiten dazu fand er im Synthesizer. Damit fühlte er sich viel freier und autonomer in der Gestaltung.

Woher kam Schulze als Musiker?



Er spielte damals in der Band «Tangerine Dream» in Berlin – und frequentierte in einem Studio des Schweizer Experimentalmusikers Thomas Kessler. Kessler war mit ein Grund, wieso er mit der Rocktradition brach und eigene Weg ging. So verquickte Schulze psychedelische 60er-Jahre-Sounds mit Free Jazz bis hin zu Einflüssen aus der klassischen Musik. Aber so richtig elektronisch wurde er, als er 1972 seine Solokarriere startete.

Schulze wird als Ur-Vater des Techno bezeichnet. Stimmt das?



Dasselbe sagt man auch von der Band «Kraftwerk», von Giorgio Moroder oder von «Yello». Musik hat immer viele Väter und Mütter. Dabei war Klaus Schulze sicher einer der wichtigsten Pioniere der elektronischen Musik und hat gerade auch das «Trance-hafte» im Techno mitgeprägt, dieses Gefühl des «Sich-in-der-Musik-Verlieren-Wollen». Mit seinen langsam fliessenden Sounds beeinflusste er auch die Ambient Music, die ein Brian Eno später in den Mainstream trug.

Was bleibt von Klaus Schulze?



Er hinterlässt ein beachtliches Werk – auch quantitativ: Mehr als 60 Studioplatten hat er fertiggestellt. Als Musiker erkundete er die Grenzregion zwischen Tanzhypnose und Tiefenentspannung. Und auf seiner Facebook-Seite schrieb die Familie zum Abschied: «Ihr wisst ja wie er war: seine Musik war wichtig, nicht seine Person.»