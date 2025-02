Was ist passiert? Kendrick Lamar hat bei den Grammy-Awards gehörig abgeräumt: Stolze fünf Preise ergatterte der US-Rapper. Darunter zwei für seinen Hit «Not Like Us». Nun ist Lamar in der Nacht auf Montag mit dem Diss-Track in der Halftime-Show des Super Bowls aufgetreten. Dass er das Lied singen könnte, hatte der NFL (National Football League) im Vorfeld Kopfschmerzen bereitet.

Was ist das Problem mit dem Song? «Not Like Us» ist ein Song voller Beleidigungen, den Kendrick Lamar gegen seinen Rap-Konkurrenten Drake gerichtet hat. Der Song ist enorm erfolgreich: Er war 2024 zwei Wochen auf Nummer eins der Billboard Hot 100 und blieb ganze 38 Wochen in den Charts. Bei den Grammys gewann er in den Königskategorien «Song des Jahres» und «Aufnahme des Jahres». Für Kontroverse sorgt, dass Lamar in «Not Like Us» Drake unter anderem der Pädophilie beschuldigt. Bei den Grammys sang das Publikum laut die Zeile «A Minor» mit, die auf das Thema anspielt.

Warum zoffen sich Kendrick Lamar und Drake? Anfang der 2010er-Jahre haben die beiden noch zusammengearbeitet. Wenige Jahre später folgte aber bereits der Bruch. Lamar zog damals im Track «Control» über verschiedene Rap-Kollegen her, so auch über Drake. In den Folgejahren ging es mit gegenseitigem Dissen hin und her. 2024 nahm die Fehde richtig Fahrt auf: Drake machte sich mit «Push Ups» und «Taylor Made Freestyle» über Lamars Grösse und den Umstand lustig, dass dieser sich offenbar nicht traue, seine Songs in der gleichen Woche wie Taylor Swift zu veröffentlichen. Im Gegenzug nannte Lamar in «Euphoria» Drake einen «Master-Manipulator». Drake konterte mit «Family Matters» und warf Lamar häusliche Gewalt gegen seine Freundin vor.

Wie reiht sich «Not Like Us» in den Beef ein? Im Mai 2024 schiesst Lamar mit «Not Like Us» zurück und wirft Drake vor, er sei sex-, drogen- und glücksspielsüchtig. Zudem verheimliche er der Öffentlichkeit eine Tochter und sei pädophil. Lamar geht folgend gegen den Verleger des Songs, Streamingdienste und Radiostationen vor, da nach seiner Meinung die Streaming- und Ausstrahlungszahlen des Songs «Not Like Us» konspirativ gepusht worden seien. Im Januar 2025 reicht Drake schliesslich Klage gegen die Universal Music Group ein. Er wirft dem Label vor, dass die Veröffentlichung und Bewerbung von Lamars Stück Verleumdung und Belästigung darstelle. Die Werbekampagne des Songs habe die «falsche Tatsachenbehauptung verbreiten» sollen, «dass Drake ein krimineller Pädophiler ist, und dass die Öffentlichkeit daraufhin Selbstjustiz üben sollte», heisst es in der Klage.

Was ist in der Halbzeit-Show passiert? Der Super-Bowl-Auftritt von Lamar hebt den Streit nun auf eine neue, internationale Ebene. Mehrmals während seines Auftritts spielte der Amerikaner kurz auf den Hit an und heizte die 70‘000 Fans im Caesars Superdome in New Orleans sowie die rund 120 Millionen Zuschauenden weltweit immer weiter an. Bis er ihnen als zweitletzte Nummer das gab, worauf sie alle gewartet hatten. Zudem trug der Rapper eine Halskette mit einem kleinen a, was eine Anspielung auf eine Textpassage sein könnte, in der er Drake unterstellt, «a minor», also einer Minderjährigen, zu nahegekommen zu sein. Beim prominent gesetzten Wort «pedophile», gegen dessen Verwendung Drake kürzlich klagte, zensierte sich Kendrick dann selbst – und lenkte so die Aufmerksamkeit noch mehr darauf.