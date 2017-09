Hiromi - vulkanisch und virtuos

Aus Kulturplatz vom 13.9.2017

Wer sie am Piano sieht, merkt, diese Frau kann niemand bremsen. Hiromi Uehara ist heute eine der profiliertesten Jazzpianistinnen, die mit einer stupenden Technik und einzigartigem Charisma ihr Publikum in den Bann schlägt. Der Weg an die Spitze war auch für sie kein einfacher. Gefördert wurde sie zwar von Jazzgrössen wie Chick Corea und Ahmad Jamal, aber geschenkt wurde ihr der Erfolg nicht - er wurde vielmehr erkauft mit harter Arbeit und eisernem Willen. «Kulturplatz» traf sie anlässlich eines Auftritts in London.

Richard Herold, Steffie Prietzsch