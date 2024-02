Filmtipp

Ein Schwinger auf Abwegen: «Sich durchschlagen!»: Das sagt man so, aber Rinderzüchter Steve muss es wortwörtlich. Weil sich Schulden angehäuft haben, verlieren er und seine Mutter den Bauernhof im Jura, wenn er nicht schleunigst grössere Summen auftreibt. Sein Bruder hat einen Plan: Steve, der als Schwinger in einem robusten Körper steckt, soll an illegalen Faustkämpfen teilnehmen. «Bisons», der neue Schweizer Spielfilm von Pierre Monnard («Platzspitzbaby») schafft den Spagat zwischen Sozialdrama und Kampfsport-Reisser. (Georges Wyrsch)

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Kinostart: 15. Februar 2024

Albumtipp

Audio Sounds! Album der Woche: Helado Negro «Phasor» 01:49:14 min, aus Sounds! vom 12.02.2024. Bild: IMAGO / Pacific Press Agency abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden.

Zum Hellwach-Werden: Helado Negros Album «Phasor» zaubert Welten zusammen: Rassistische Realitäten tönen relaxed und hypnotisch, Latinx-Vibes treffen auf Lo-Fi Folk, und er zwingt ätherische Synthie-Sounds in kurze Pop-Strukturen. Auf dem bereits achten Album «Phasor» zelebriert Helado Negro seine Nerdigkeit genauso wie Natur- und Nächstenliebe und liefert ein verspieltes, aber unaufgeregtes Werk – perfekt zum morgendlichen Aufwachen oder für den kommenden Frühling. (Andreas Rohrer)

Albumhinweis Box aufklappen Box zuklappen Helado Negro: «Phaser». 4AD, 2024.

Literaturtipp

Audio Ein preisgekrönter Roman über die Grosse Depression 11:14 min, aus Künste im Gespräch vom 28.12.2023. abspielen. Laufzeit 11 Minuten 14 Sekunden.

Poetische Tragödie: In den USA um 1930 will eine Familie der Wirtschaftskrise entkommen. Sie pachtet Farmland im Mittleren Westen, gerät dort aber bald in eine weitere Krise. Eine Dürrekatastrophe zerstört riesige Landstriche. Menschen verhungern, Farmen versinken im Sand. Die damals erst 24-jährige Josephine Johnson vollbrachte 1935 mit ihrem ersten Roman «Die Novemberschwestern» das Kunststück, die Tragödie erbarmungslos genau und zugleich poetisch zu schildern. Ein wunderschönes Buch, trotz allem Leid. (Anna von Tobel)

Buchhinweis Box aufklappen Box zuklappen Josephine W. Johnson: «DieNovemberschwestern». Übersetzt aus dem Amerikanischen von Bettina Abarbanell. Aufbau, 2023.

Konzerttipp

Audio Matana Roberts – Historikerin, Aktivistin, Künstlerin 01:00:04 min, aus Musik unserer Zeit vom 02.01.2019. Bild: IMAGO / Votos-Roland Owsnitzki abspielen. Laufzeit 1 Minute.

Expressiv, intensiv und vielschichtig: So sind die Saxophon-Performances von Matana Roberts aus New York, oder wie Matana es selbst nennt: ein «Fiebertraum aus Klang». Roberts Kunst ist ein Patchwork aus Spoken Word, Elektronik und Filmschnipsel und ist alles andere als abstrakt: Es geht um Biografisches, um afroamerikanische Geschichte, um alte Mythen und die grosse Frage, was uns die Vergangenheit über die Gegenwart erzählt. In der Kaserne Basel tritt Roberts im Duo mit dem baskischen Noise-Musiker Mattin auf – sowas ist selten auf Schweizer Bühnen zu erleben. (Theresa Beyer)

Veranstaltungshinweis Box aufklappen Box zuklappen Matana Roberts & Mattin treten am 22. Februar um 20:00 Uhr in der Kaserne Basel auf.