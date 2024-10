Von Sinatra bis Sabrina Carpenter: Wir haben sieben süffige Songs über den Kaffee – eines der liebsten Getränke von Herr und Frau Schweizer – zusammengestellt. Die rütteln Sie garantiert wach.

Sabrina Carpenter: «Espresso» (2024)

Sabrina Carpenters «Espresso» geht runter wie Öl – exgüsi, Kafi! Der Liedtext beschreibt eine Frau, die einen Mann so sehr verzaubert, dass ihn allein der Gedanke an sie die ganze Nacht wach hält. Wie ein starker Espresso eben. Der Song wurde prompt zum Sommerhit 2024 – what else!?

Frank Sinatra: «The Coffee Song» (1946)

Neben Sabrina dürfte auch Sinatra eine Schwäche für Kaffee haben – warum sonst widmet Frank dem Heissgetränk ein ganzes Lied? In «The Coffee Song» besingt er – womöglich bereits beschwingt von zwei, drei Tassen des Muntermachers – die schier unendliche Menge Kaffee in Brasilien: «And when their ham and eggs need savor, Coffee ketchup gives 'em flavor.»

Comedian Harmonists: «Du passt so gut zu mir wie Zucker zum Kaffee» (1936)

Zucker zum Kaffee? Ein No-Go für viele Connaisseure der gepflegten Kaffeekultur! Anders sieht das die ehemalige Wiener Gruppe Comedian Harmonists: Die singen 1936 das heitere Lied «Du passt so gut zu mir wie Zucker zum Kaffee» – stimmungsaufhellend wie ein Cappuccino zum Zmorge.

Beabadoobee: «Coffee» (2023)

Dass das Getränk mit K auch die Generation mit Z bewegt, beweist ein Lied der Sängerin Beabadoobee. «Coffee» bleibt dank Dauerloop auf Tiktok und Co. mindestens so fest im Kopf hängen, wie das Koffein in der Blutbahn. Nicht umsonst singt Beabadoobee: «I'll make a cup of coffee for your head»!

Bob Dylan: «One More Cup of Coffee» (1976)

In «One More Cup of Coffee» singt Bob Dylan über unerfüllte Liebe, während er – passend zum Liedtitel – nach einer weiteren Tasse Kaffee verlangt. Ist das ein Versuch, die Leere in seinem Herzen mit Koffein zu füllen? Oder will uns Bob Dylan damit sagen, dass Liebe und Kaffee eines gemeinsam haben: Man kann sich am Ende nur daran die Finger verbrennen. Autsch!

Travis Scott: «Coffee Bean» (2018)

Was wäre Kaffee ohne Tea – also ohne Klatsch und Tratsch? Die passenden Songzeilen liefert Rapper Travis Scott: In «Coffee Bean» singt der Rapper über seine Beziehung zu Kylie Jenner. Travis gibt sich darin aber auch selbstkritisch und tiefgründig. Der Titel «Coffee Bean» ist eine Metapher für Wachsamkeit und den Wunsch, Dinge klarer zu sehen – wie nach einer Tasse Kaffee. Klar so weit?

Ella Fitzgerald: «Black Coffee» (1948)

Bittersüss: Ella Fitzgerald lindert in «Black Coffee» den Schmerz über ihre Einsamkeit und die Sehnsucht nach einer verlorenen Liebe mit Kannen voll Kaffee. Ihre Stimme klingt dabei so kraftvoll wie ein Espresso am Morgen. Fazit: Kein Lied für ein lockeres Kaffeekränzchen.

