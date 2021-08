Michael Haefliger ist seit 1999 Intendant des Lucerne Festivals. Er trat in seinen frühen Jahren selbst als Geiger am Festival auf. Haefliger ist Mitbegründer des Festivals «Young Artists in Concert» in Davos.

2014 wurde er mit dem Innerschweizer Kulturpreis ausgezeichnet, darüber hinaus erhielt er ausserdem die Ehrennadel der Stadt Luzern und den Award der «Swiss Society of New York».