Worum gehts? 1984 schnitt ein Hörer einen Song im Norddeutschen Rundfunk mit – ohne dabei Titel und Interpret zu notieren. 2007 stellte er die Aufnahme ins Netz und löste damit eine aufsehenerregende Fahndung aus: Seitdem haben Menschen weltweit nach dem «Most Mysterious Song on the Internet» gesucht, wie er bis vor Kurzem in Internetforen bezeichnet wurde. Alleine auf Reddit beteiligten sich mehrere Tausend Nutzende der sogenannten «Lost Media Community» an der Aktion. Sie durchforsteten Datenbanken und Archive, schrieben Radiosender an und Bands, die als Urheber infrage kommen könnten. Sogar das Stasi-Archiv wurde angefragt. Alles ohne Erfolg – bis jetzt: Nun wurde das Rätsel endlich gelöst.

Wie wurde das Rätsel gelöst? In einem Zeitungsartikel erkannte ein Reddit-User einen Musiker aus der norddeutschen Rockszene der 1980er-Jahre wieder. Der User schrieb ihn an und fragte nach Material seiner früheren Musikaufnahmen. Daraufhin schickte der Musiker Demoaufnahmen, unter denen auch «The Most Mysterious Song on the Internet» zu finden war.

Von wem ist der Song nun und wie heisst er? Wiederum hatte eine Reddit-Userin den Musiker Michael Hädrich ausfindig gemacht. Dieser bestätigte: Der Song mit dem Namen «Subways of Your Mind» stammt von seiner alten Band FEX aus Kiel. Sie hätten den Song Anfang der 1980er-Jahre aufgenommen. FEX war eine kleine New-Wave-Band, die an Talent-Wettbewerben teilnahm und deren Songs ab und an im Radio liefen. Darüber hinaus blieb ihnen grosser Ruhm aber verwehrt – zumindest bis heute.

Gibt es Beweise dafür, dass der Song wirklich von FEX stammt? Michael Hädrich besitzt bis heute die Kassette mit der Originalaufnahme von «Subways of Your Mind». Es gibt Liveaufnahme von Auftritten, bei denen der Song gespielt wurde. Zudem soll Hädrich Originalaufnahmen der Studiosessions haben, die letzte Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit ausräumen.

Legende: Aus den Tiefen des Band-Archivs: Die Kassette der Band FEX, die den gesuchten Song enthalten soll. Reddit

Wie reagieren die Musiker auf den Hype im Netz? Hädrich selbst bekam von der weltweiten Suchaktion im Internet nichts mit. Erst, als er von dem Reddit-User kontaktiert wurde, hörte er vom Hype, den der Song ausgelöst hatte. «Wir haben den Song 1983 im Studio aufgenommen. Dass er so lange gesucht wurde, hat mich erst mal fassungslos gemacht», sagte Hädrich gegenüber dem Norddeutschen Rundfunk. Das virale Internetphänomen hat sogar einen englischsprachigen Wikipediaeintrag.

Wie geht es mit Band und Lied nun weiter? Letzte Woche haben drei der vier ehemaligen Bandmitglieder im Kieler NDR-Studio das Lied «Subways of Your Mind» live unplugged gespielt. Allenfalls ist sogar ein kleines Comeback von FEX geplant: «Wir überlegen gerade gemeinsam, ob und wie wir ‹Subways of Your Mind› neu aufnehmen», erzählt Michael Hädrich gegenüber dem NDR. 40 Jahre nach der ersten Aufnahme könnten die Musiker also doch noch gross herauskommen – dank einer sehr aktiven Internet-Community und ihrem verlorenen Song.