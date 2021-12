Wer ist Matthias Schulz? Was bringt er mit?

Jenny Berg: Schulz ist studierter Pianist und Volkswirt. Leitet mit dem Regisseur Andreas Homoki derzeit noch ein Künstler das Opernhaus Zürich, wird mit Matthias Schulz ein Kulturmanager an die Spitze des Opernhauses ziehen. Erste Erfahrungen konnte er bei den Salzburger Festspielen sammeln. Seit 2017 amtet er als Intendant der Staatsoper Unter den Linden in Berlin. Damit leitet er ein ähnlich grosses und prestigeträchtiges Haus wie das Zürcher Opernhaus.



In Berlin hat er Erfahrungen mit komplizierten Renovationen des alten Opernhauses und der dazugehörigen Kommunikation mit der Politik sammeln können – Themen, die auch in Zürich in den nächsten Jahren anstehen. Schulz selbst attestiert sich ein gutes Händchen mit schwierigen Künstlerpersönlichkeiten und sieht sich in seinem Führungsstil als Teamplayer.



Was verspricht sich das Opernhaus von dieser Wahl?

Künstlerisch wird Schulz die Förderung der zeitgenössischen Musik in der Tradition von Andreas Homoki fortführen. Zudem will er das Digitale stärken. Streamings und Beiträge für die Sozialen Medien sollen aber immer dazu dienen, das Publikum ins Opernhaus zu locken und sie für das echte, authentische Erlebnis zu begeistern.



Was heisst das für die Zukunft?

Nach den Turbulenzen um den Machtmissbrauch des früheren Opernchefs könnte Schulz dialogischer Führungsstil Entspannung bringen. Eine Chance wird sein Vorhaben sein, die Bildungssparte auszubauen. Wie in Salzburg und Zürich will er ein Kinder-Opernorchester aufbauen und dabei mit den Musikschulen des Kantons zusammenarbeiten. Sein Ziel: «Jede Schülerin, jeder Schüler muss einmal im Opernhaus gewesen sein.»