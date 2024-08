Matthias Surall ist Pastor der Evangelischen Landeskirche in Hannover. Er ist in der Bildungsarbeit tätig und arbeitet zur Schnittstelle von Kunst, Kultur und Theologie. Seine Grundthese ist: «Jegliche gute Kunst befasst sich mit den grossen existenziellen Fragen – genauso wie die Theologie». Das seien etwa die Frage nach Liebe, nach Leid, Tod und nach der Existenz Gottes. Seine Dissertation mit dem Titel «And God is never far away. Spannende Theologie im Werk von Nick Cave» ist im Lit-Verlag erschienen.