New Kids on the Block & Co.: das ewige Leben der Boybands

Ihr Name ist inzwischen reinste Ironie: Die «New Kids on the Block» gibt es nämlich schon seit 1984. Zwar mit Unterbrechung, aber die Wiedervereinigung liegt auch schon wieder 16 Jahre zurück.

Seither gab es musikalisch wenig Neues von der Boyband. Aber vor allem in den USA füllen die Brüder Jonathan und Jordan Knight, sowie Joey McIntyre, Danny Wood und Schauspieler Marc Wahlbergs Bruder Donnie nach wie vor riesige Hallen.

Nach elf Jahren bringen sie nun wieder ein neues Album heraus. Trotz 40 Jahren Bandgeschichte ist «Still Kids» erst das achte Studioalbum. Der Titeltrack «Kids» wurde vor rund zwei Monaten auf Youtube veröffentlicht und bereits über 2,6 Millionen Mal angesehen. Eine respektable Leistung für einen ziemlich konventionellen Popsong.

In «Kids» zeigen sich die New Kids, wie sie gesehen werden wollen Box aufklappen Box zuklappen Im Video tanzen die gestandenen Männer, allesamt in ihren 50ern, mit viel Hüftschwung und sogar ein Rad wird – guter Schnitt-Technik sei Dank– geschlagen. In den selbstironischen Momenten steckt viel Lebensfreude. So zum Beispiel auch, wenn gleich mehrere Schuhe ganz ohne Hexenschuss angezogen werden. Im Kontrast dazu wirkt es angestrengt junggeblieben, wenn die Herren ihre offensichtlich erwachsenen Ämtli wie Wischen, Garten- oder Büroarbeit mit der Aufmerksamkeitsspanne eines Teenies auf Tiktok angehen. Gedreht wurde der Videoclip in Räumlichkeiten, wie sie in Möbelhäusern präsentiert werden, frei von jeglicher Persönlichkeit. Genauso die Musik: Auf Hochglanz produziert und durchaus nett anzuhören, könnte ein Pop-Song heute kaum generischer sein.

Boybands als Cashcows

Fairerweise muss man sagen, dass Boybands nie die grossen musikalischen Revolutionen ausgelöst haben. Anders in der Popkultur, wo die New Kids Pionierarbeit leisteten. Als erste Boyband im heutigen Sinne – und um den damals schwarzen R’n’B auch einem weissen Publikum verkaufen zu können – wurden die fünf Teenager strategisch gecastet. Ihre Stimmen waren dabei genauso wichtig wie ihre Tanzkünste.

1 / 4 Legende: Der wirtschaftliche Erfolg liess Boybands plötzlich überall aus dem Boden spriessen. Angefangen hat es mit den New Kids on the Block. IMAGO / Pond5 Images 2 / 4 Legende: Der Fame ist ihnen bereits sicher. Trotzdem zog es die Band *NSYNC nach 20 Jahren wieder gemeinsam auf die Bühne. Imago/Abacapress 3 / 4 Legende: Auch die Backstreet Boys feierten ihr Comeback, treten jedoch nur noch sporadisch gemeinsam auf. Hier bei einem Konzert 2022 in Florida. Imago/Cover-Images 4 / 4 Legende: Take That sind auch noch aktiv, waren 2023 unter anderem bei «Wetten, dass...?» zu Gast. Allerdings nicht mehr in der Originalbesetzung der 90er-Jahre. Imago/APress

Neu war dabei nicht die vermeintlich immerzu kreischende Fangemeinschaft. Neu war das Ausmass der systematischen Verwirtschaftlichung: Allein Im Jahr 1990 wurde Merchandise im Wert von einer Milliarde US-Dollar verkauft. Eine Summe, die rasch Nachahmer auf den Plan rief. So folgte in den 1990er-Jahren das goldene Jahrzehnt der Boybands: *NSYNC, Backstreet Boys, Take That – ohne den vorherigen Erfolg der New Kids allesamt undenkbar.

Crossover zwischen *NSYNC und Backstreet Boys

Und ähnlich wie die New Kids denken offenbar auch andere Boybands noch nicht an Ruhestand. Zeitgleich wie die New Kids meldeten sich auch *NSYNC mit einem ersten gemeinsamen Konzert und dem neuen Song «Paradise» zurück. Dieser landete auch auf Justin Timberlakes neustem Soloalbum. Ob es aber zu einer längerfristigen Zusammenarbeit kommt, ist unklar. Die Lust dafür scheint vorhanden zu sein.

Bandkollege Joey Fatone tourt bereits jetzt durch die USA – und das ausgerechnet gemeinsam mit dem ehemaligen Rivalen AJ McLean von den Backstreet Boys. Wer wollte nicht schon einmal ein Mitglied von *NSYNC «Everbyody (Backstreet’s Back)» singen hören? Für ein ganzes Konzert sind die Knochen dann aber vielleicht doch zu alt: Mitten auf der Bühne stehen Sofa und Sessel für Geschichten aus alten Zeiten.

Sie können es nicht lassen

Die Backstreet Boys in Originalbesetzung gibt es auch noch, sie sind allerdings nur selten zu sehen: In Europa performen sie dieses Jahr einmal am «Glücksgefühle Festival» in Deutschland.

Ganz anders Take That: Sie spielen heuer noch über 50 Konzerte, unter anderem Anfang Juli am «Stars Of Sound» in Murten. Dafür nicht in Originalbesetzung: Gary Barlow, Howard Donald und Mark Owen sind ohne Jason Orange und Robbie Williams unterwegs.

Und natürlich sind auch die New Kids mit ihrem neuen Album unterwegs. Die fast 50 Konzerte diesen Sommer sind allerdings alle in den USA geplant.