Neues Album «We Get By»

1956 nahm eine Gospeltruppe aus Chicago ein uraltes Stück aus der afroamerikanischen Kirche auf: «Uncloudy Day». Bob Dylan bezeichnete die Aufnahme später als das «mysteriöseste Stück Musik», das er je gehört habe.

Die Band hiess «The Staple Singers» und bestand aus dem Vater Roebuck «Pops» Staples und drei seiner Kinder, darunter die jüngste, die 16-jährige Mavis Staples.

Legende: Roebuck Staples mit seinen Töchtern Mavis, Yvonne und Cleotha in den 1980er-Jahren. Imago/Zuma Press

Pops Staples kam ursprünglich aus Mississippi, zog aber mit seiner Familie wie viele andere nach Chicago. Dort arbeitete er in der Stahl- und in der Fleischindustrie. Daneben wurde als Familie Gospel gesungen, ab 1948 in der Kirche, dann auch auf anderen Bühnen.

Auf der Strasse der Freiheit

Mavis war damals neun und als jüngste Tochter dabei, als 1952 eine erste Plattenfirma der Familie einen professionellen Vertrag anbot. «The Staple Singers» sollten in den nächsten beiden Jahrzehnten die afro-amerikanische Musik aufmischen.

Vorerst wurde akustischer Gospel geboten, der aber grosse gesellschaftspolitische Relevanz hatte. Pops Staples’ eigenes Stück «Freedom Highway» wurde zu einer der wichtigsten Hymnen der Bürgerrechtsbewegung der 60er-Jahren.

Bald schon fand das Gospelquartett auf seiner «Strasse der Freiheit» zum Erfolg in den Charts. Musikalisch hatte man sich den angesagten Strömungen der Zeit geöffnet, inkorporierte Soul und Funk.

Respektier' dich selbst

Inhaltlich aber hatte sich nichts geändert: «Respect Yourself» von 1973 wurde in unruhigen Zeiten zum Appell an die afroamerikanische Gesellschaft, sich selbst zu respektieren.

Obwohl die Band von Vater Staples gegründet worden war, gab schon längst die jüngste Tochter Mavis den Ton an. Wenig verwunderlich, dass sie nach der Auflösung der Truppe eine vielversprechende Solo-Karriere anfing.

Es blieb anfänglich beim Versprechen. Anfangs der 90er-Jahre folgte ein erstes Comeback mit Hilfe von Prince. Das Album «Have a Little Faith» von 2004 markierte die endgültige Rückkehr der damals 65-Jährigen.