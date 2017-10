Neues Klangmaschinenmuseum So wunderbar ist die Welt der Klangmaschinen

Heute, 16:33 Uhr

Mariel Kreis

Im September hat in der ehemaligen Seidenspinnerei in Dürnten im Zürcher Oberland das «Klang- Maschinen Museum» seine Türen geöffnet. Es ist eines der grössten seiner Art in der Schweiz. Ein Besuch.