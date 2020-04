Die Schweiz steht still. Alle Kulturveranstaltungen sind abgesagt. Cafés und Beizen sind geschlossen. Viele Menschen sind daheim. Was macht das mit ihnen? Wie organisieren sie den Tag neu – allein oder mit der Familie? In der Serie «Leben im Jetzt» treffen wir Menschen aus Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft. Täglich zu hören um 17.20 Uhr auf Radio SRF 2 Kultur.