Randy Weston war einer der letzten grossen Jazzpianisten mit eigenem Stil. Westons ganze Liebe galt dem afrikanischen Kontinent und der afrikanischen Musik. Am Samstag ist er in New York gestorben.

Am 1. September ist der US-amerikanische Jazzpianist im Alter von 92 Jahren in New York gestorben. Das berichtet die New York Times, Link öffnet in einem neuen Fenster.

Der «Gentle Giant», wie er oft genannt wurde, war eine imposante Erscheinung von zwei Metern Grösse und einer Vorliebe für bunt bedruckte afrikanische Kleider. Randy Weston war nicht zu übersehen und schon gar nicht zu überhören.

Er wollte sich stets mit verwandten Geistern verbinden

Westons Klavierstil war geprägt von seiner langen Auseinandersetzung mit afrikanischen Musikkulturen und dem Jazz von Pianistenkollegen wie Duke Ellington und vor allem Thelonious Monk. Mit Letzterem pflegte er eine tiefe Freundschaft. Dessen Musik spielte er immer wieder, immer auch auf seine ganz eigene Art und Weise.

Randy Weston war ein sanfter Mensch, der sich stets mit verwandten Geistern verbinden wollte. Das brachte ihn weiter und liess seit den 1950er-Jahren eine Musik entstehen, wie man sie in dieser Intensität nicht oft hört.