Für viele war es ein Schock: Childish Gambino tänzelt im Video zu Song «This Is America» vergnügt zu einer unschuldigen Afromelodie. Im nächsten Moment zieht er eine Pistole und schiesst einem anderen Menschen in den Kopf. Ein düsterer Beat setzt ein und die Stimmung ändert sich schlagartig!

Es sind solche harten Kontraste, die die Musik und die Videos von Childish Gambino so reizvoll machen. Ob harter Rap oder süsslicher Falsettgesang, ob Popmelodien oder Rockbeats: Alles findet Platz bei Childish Gambino und greift scheinbar mühelos ineinander.

Legende: Das Multitalent Donald Glover steht für den Film «Solo: «A Star Wars Story» (2018) vor der Kamera, in dem er die Rolle des jungen Lando Calrissian übernimmt. KEYSTONE / AP Invision / JORDAN STRAUSS

Hinter der Figur von Childish Gambino steckt ein vor Talent strotzender Schauspieler, Drehbuchautor, Stand-up-Comedian und eben auch Musiker: Donald Glover. Anfang der Nullerjahre hatte er sein Alter Ego «Childish Gambino» erschaffen. Nun wird er sich nach eigenen Angaben wieder davon lösen. Donald Glover habe in der Rolle von Childish Gambino alles gesagt, was es zu sagen gibt.

Eine menschgewordene Projektionsfläche

Childish Gambino ist eine Art rappender und singender Superheld, der frei von Konventionen und Klischees ist. Childish Gambino darf alles und muss nichts – wie ein Kind, zu einem gewissen Grad.

Trotzdem lebt Childish Gambino auch in der beinharten Realität. Der Song «This Is America» nimmt radikal Bezug auf die anhaltende Rassismusproblematik in den USA und das in einer Intensität, die teilweise überfordert und furchteinflössend ist. Mit seinem scheinbaren Gewaltpotenzial hält Childish Gambino der modernen Gesellschaft schonungslos einen Spiegel vor.

Künstlerische Entwicklung

Mit fünf offiziellen Alben, 14 Mixtapes und vier EPs in fast 20Jahren ist Childish Gambinos Oeuvre umfangreich. Nachdem er sich mit seinen ersten Veröffentlichungen eher in der Underground Hip-Hop Szene als Rapper und Beatproduzent unter Beweis gestellt hatte, schaffte er 2016 mit dem Album «Awaken, My Love!» auch den kommerziellen Durchbruch.

Insbesondere mit der Singleauskopplung «Red Bone» wird klar, welche gesanglichen und auch musikalischen Fähigkeiten Childish Gambino hat. Seine Texte haben Tiefgang und der künstlerische Ausdruck wird immer freier, was auch in seinen Musikvideos stärker zur Geltung kommt.

Der perfekte Spannungsbogen

Das neuste Album «Bando Stone and The New World» ist für viele die Kulmination von Childish Gambinos bisherigem Schaffen: 17 sorgfältigst ausgearbeitete Tracks, die die Hörerinnen und Hörer auf einen wilden Ritt durch diverse Musikgenres und Stimmungen mitnehmen.

Das Album soll offenbar ein Soundtrack zu einem kommenden Film sein, was dem Ganzen einen gewissen Showdown Charakter verleiht – denn es ist bereits bekannt: Es wird das letzte Album von Childish Gambino sein! Doch eines ist gewiss: Im Geiste wird Childish Gambino weiterleben.