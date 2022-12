Seit Céline Dion ihre Erkrankung am Stiff-Person-Syndrom öffentlich gemacht hat, ist die unheilbare Krankheit vermehrt in den öffentlichen Fokus gerückt. Beim Stiff-Person-Syndrom (SPS) handelt es sich um eine sehr seltene neurologische Erkrankung, in Deutschland gibt es etwa eine Neuerkrankung pro 1 Million Einwohnerin. Frauen sind doppelt so häufig betroffen wie Männer.

Die Krankheit zeigt sich durch eine erhöhte Spannung der Muskulatur mit Verhärtungen und Steifigkeitsgefühlen. Oft führt SPS zu Muskelkrämpfen im Rücken und Rumpfbereich, wie das bei Céline Dion der Fall ist. Es kann aber alle Muskeln im Körper betreffen. SPS führt zu einer zunehmenden Unbeweglichkeit und Problemen beim Gehen.

Die Krämpfe können durch äussere Reize wie Berührungen, Schreck oder Geräusche ausgelöst werden. Stress oder Medikamente können die Symptome verstärken. Personen mit Diabetes oder bestimmten Krebsarten sind häufiger betroffen.

SPS kann zwar nicht geheilt, aber mit verschiedenen Massnahmen therapiert werden. Etwa durch Physiotherapie, mit muskelentspannenden Medikamente oder mittels Immuntherapie.