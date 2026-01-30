Der Schweizer Musiker und Komponist Dominique Grandjean ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

Das bestätigte seine Produktionsfirma gegenüber SRF.

Grandjean war Urheber des Songs «Campari Soda», der als Klassiker unter den Schweizer Mundartliedern gilt.

Legende: Dominique Grandjean sagte über die Zeitlosigkeit seines Stücks «Campari Soda»: «Der Song hat einfach kein richtiges Ablaufdatum». SRF

In den 1970er-Jahren gründete Dominique Grandjean die helvetischen Rockbands Taxi und Hertz. Das Lied «Campari Soda» entstand 1977 und ist ein Evergreen, der selbst nach 50 Jahren nicht alt klingt.

Musik im Nebengeschäft

Als Grandjean den Hit schrieb, war er 33 Jahre alt und Assistenzarzt an der Psychiatrischen Klinik Burghölzli. Die Musik war für den praktizierenden Psychiater auch später eher eine Nebenbeschäftigung.

Zunächst blieb Grandjeans Gruppe Taxi mit dem Lied erfolglos. Doch obwohl dem Song die kommerzielle Verbreitung verwehrt blieb, gilt er als einer der grössten Schweizer Liedklassiker und geniesst Kultstatus weit über die Sprachgrenze hinaus. Dabei sei der Mundart-Gesang bei Taxi nicht unbedingt charakteristisch gewesen für Grandjean, so SRF-Musikredaktor Dominic Dillier.

Auch hat sich die Band Taxi schnell wieder aufgelöst. Von ihrer 1977er-LP «Es isch als gäbs mich nüme me» wurden gerademal 600 Exemplare gepresst und vertrieben. Grandjeans hochdeutsche Phase mit seiner Band Hertz war dann ein wichtigeres Kapitel für ihn, so Dillier weiter.

Später Erfolg

Aufmerksamkeit erregte «Campari Soda» als Coverversionen: unter anderem von Stephan Eicher. Daneben setzte der Song vor allem durch eine Kampagne der Airline Swiss in den frühen 2000er-Jahren zum Höhenflug an. Mit fast 30-jähriger Verspätung stürmte die Songperle dank des Swiss-TV-Spots im Jahr 2006 doch noch die Schweizer Hitparade. Dort gelangte er bis auf Platz 3 und führte Dominique Grandjean in die Sendung «Die grössten Schweizer Hits».

Grandjean jedoch sei es jedoch eher unangenehm gewesen, plötzlich Popgrösse zu sein, erinnert sich Dominic Dillier. Er behält den Künstler eher als «Anti-Popstar, als intellektuellen aber sehr witzigen Typen» in Erinnerung. So sei es auch nicht Grandjeans Absicht gewesen, mit «Campari Soda» einen Hit zu schreiben. Umso erfreulicher, dass es der Song des Musikpioniers, der sonst für seine ungeschliffen, teils dadaistischen Werke steht, tief ins Schweizer Musikgedächtnis geschafft hat.