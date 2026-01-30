Der Schweizer Musiker und Komponist Dominique Grandjean ist im Alter von 81 Jahren verstorben.

In den 1970er-Jahren gründete er die helvetischen Rockbands Taxi und Hertz.

Grandjean war Urheber des Songs «Campari Soda», der als Klassiker unter den Schweizer Mundartliedern gilt.

Legende: Dominique Grandjean sagte über sein zeitloses Stück «Campari Soda»: «Der Song hat kein richtiges Ablaufdatum». SRF

«Campari Soda» entstand 1977 und ist ein Evergreen, der selbst nach 50 Jahren nicht nach Oldie klingt. Grandjeans Gruppe Taxi blieb mit dem Lied jedoch vorerst erfolglos. Obwohl dem melancholischen Song die kommerzielle Verbreitung verwehrt blieb, gilt er als einer der grössten Schweizer Liedklassiker und geniesst Kultstatus weit über die Sprachgrenze hinaus.

Aufmerksamkeit erregte der Song in Coverversionen, unter anderem von Stephan Eicher. Und daneben vor allem durch eine Kampagne der Airline Swiss in den frühen 2000er-Jahren. Mit fast 30-jähriger Verspätung stürmte die Songperle dank des Swiss-TV-Spots im Jahr 2006 doch noch die Schweizer Hitparade und gelangte bis auf Platz 3.