24.09.2017 23:50

Am Freitag, 22. September, überreicht Kulturminister Alain Berset in der Kaserne Basel den grossen Preis für Musik an die Nachfolgerin oder den Nachfolger von Sophie Hunger. SRF würdigt die prämierte Musikpersönlichkeit zwei Tage später in der «Sternstunde Musik».