1. Gillian Welch «Annabelle» (1996)

«Annabelle» ist ein intimes, melancholisches Stück, das mit nur zwei Gitarren und Stimme auskommt. Der Refrain ist von Anfang bis Ende zweistimmig gesungen, so wie man das auch oft in der Bluegrass-Musik hört.



Bereits mit ihrem Debutalbum «Revival» gewann Gillian Welch einen Grammy. In Europa wurde sie vor allem bekannt, weil sie Musik zum Film «O Brother, Where Art Thou?» beisteuerte.