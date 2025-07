Led Zeppelin: «Schlimmste Reunion aller Zeiten»

Phil Collins half in Philadelphia als Schlagerzeuger bei der Reunion von Led Zeppelin aus. Das Konzert kam allerdings unterirdisch schlecht heraus. Robert Plant war heiser, die Gitarre von Jimmy Page saumässig verstimmt, und geübt hatte man offenbar auch nicht übermässig oft. Led Zeppelin blockierte die Ausstrahlung des Auftritts und verweigerte die Erlaubnis, ihn auf DVD zu veröffentlichen. Das Philadelphia-Magazin betitelte das Konzert als «eine der schlimmsten Rock’n’Roll-Reunions aller Zeiten».

Run DMC: «Was ist das denn?»

Rick Springfield trat in Philadelphia nach Run DMC auf. «Ich weiss noch, wie ich dachte: ‹Was ist das denn? Drei Typen, die über einen Plattenspieler drüberreden?› Ich konnte ja nicht ahnen, dass das die ganze Branche verändern würde», sagt der australisch-amerikanische Musiker später lachend.

Rob Halford: «Joan Baez wird mir in den Arsch treten»

Heavy-Metal-Sänger Rob Halford war aufgeregt, weil er bei Live Aid auf die Folk-Heldin Joan Baez traf. Halfords Band Judas Priest hatte zuvor ihren Song «Diamonds and Rust» gecovert. «Ich dachte: ‹Oh mein Gott, sie wird kommen und mir in den Arsch treten, weil ich ihren schönen Song zerstört habe›», erinnert sich Halford. Doch Baez habe ihn umarmt und gesagt, dass ihr Sohn die Version von Judas Priest besser finde als ihre eigene.

Jagger und Bowie: Transatlantisches Playback

Mick Jagger und David Bowie wollten ein transatlantisches Duett aufführen, wobei Bowie in London und Jagger in Philadelphia auftreten sollte. Aufgrund von Synchronisierungsproblemen bestand die einzige praktische Lösung darin, dass ein Künstler - wahrscheinlich Bowie - im Wembley, zu vorher aufgenommenem Gesang mimte.

Madonna: «Heute zieh’ ich nichts aus»

Die Queen of Pop war 1985 noch eine Newcomerin. Nur wenige Wochen zuvor waren Nacktfotos von ihr in Playboy und Penthouse abgedruckt worden, deswegen war Madonnas Name in aller Munde. Selbstironisch sagte sie am Anfang ihres Sets: «I ain’t taking off shit today» («Heute zieh’ ich nichts aus»).