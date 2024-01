Technoszene in Zürich

Dass Techno-Kultur nun im Museum landet, heisse keineswegs, dass sie tot sei, sagt der Schweizer «Techno-Papst» Arnold Meyer. Seinen Ursprung hat Techno übrigens in einem Keller in Detroit. Als Juan Atkins mit seinen High School-Freunden in den frühen 1980er-Jahren seine ersten «Electronic Music Tracks» schuf, ahnten sie kaum, dass sie eine ganze Jugendbewegung lostreten würden.

Legende: Fast eine Million Menschen feiern jährlich an der Street Parade in Zürich zu Techno. KEYSTONE / Ennio Leanza

Der Techno wurde über die Jahre dank erschwinglicheren Synthesizern, neuartigen Drogen und einer neugierigen Jugend gross. Heute feiert man in allen Ecken der Welt Raves – so auch an der Street Parade in Zürich.

Die Form der Freiheit

Tiefe Bässe und sich wiederholende Rhythmen geben dem Techno etwas Körperliches. Das sind die einzigen Distinktionsmerkmale. Techno funktioniert ohne Songstrukturen wie Strophen und Refrain.

1 / 3 Legende: Techno im Museum – passt das zusammen? Klar! Gilmar Ribeiro © VG Bild-Kunst 2 / 3 Legende: Bis zum Morgengrauen: Eine Raverin begrüsst die aufgehende Sonne. © Vinca Petersen 3 / 3 Legende: Ob im Club, daheim, im Wald oder unter der Autobahnbrücke: Techno kann überall stattfinden, wie diese Mixed-Media-Installation zeigt. ©Nik Matilla

Auch auf Melodien und Texte, die zum Ohrwurm werden könnten, verzichtet der Techno: Er ist eine freie Kunstform, die einen Experimentierraum bietet. In diesem Experimentierraum trafen und treffen sich die unterschiedlichsten Communities.

Die Photobastei auf Techno-Trip

In der Photobastei in Zürich sind aktuell zwei Ausstellungen zum Thema Techno zu sehen. Es gibt die Ausstellung «Techno Worlds» des Goethe-Instituts, die sich dem globalen Phänomen des Techno und seinem kulturhistorischen Erbe widmet. Und die Ausstellung «The Pulse of Techno», die den lokalen Bezug zu Zürich knüpft.

Ausstellungshinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Ausstellungen «Techno Worlds» und «The Pulse of Techno» sind noch bis zum 31.3.2024 in der Photobastei Zürich zu Gast.

«Techno Worlds» begibt sich auf Spurensuche: Welche technologischen Erneuerungen haben dem Techno den Weg vom Underground in den Mainstream geebnet? Und andersherum: Welchen Innovationen hat der Techno zum Durchbruch verholfen?

Die Ausstellung bringt den Besucherinnen und Besuchern nahe, wie das Musikgenre die Gegenwarts- und Popkultur sowie den Medienkonsum und die Kunst beeinflusste.

Legende: Ein Highlight: Bei einem Workshop dürfen die Besucherinnen die Tongeräte ausprobieren, die Mitte der 1980er-Jahre auf den Markt kamen. ©Chiara Wepfer

In der Ausstellung stehen dokumentarische Fotografien Kunstinstallationen gegenüber. Die Personen auf den Fotografien, die Schaffenden der Installationen wie auch die Besucherinnen und Besucher stehen im Dialog mit den treibenden Rhythmen des Techno.

Zürich am Puls des Technos

Einen lokalen Blick auf die Techno-Geschichte bietet die zweite Ausstellung «The Pulse of Techno», kuratiert von der Photobastei Zürich. Seit der Gründung der Street Parade im Jahr 1992 ist Zürich als Hochburg nicht mehr von der Techno-Weltkarte wegzudenken.

Protest Party Portraits

1 / 3 Legende: Lange Tage und noch viel längere Nächte: Die Zürcher Streetparade lockt jährlich ein Millionenpublikum an das Seebecken. Copyright©Jules Spinatsch 2 / 3 Legende: Frei und fabulous: An der Streetparade werden Grenzen gesprengt – auch in Bezug auf die kreativen Outfits. Copyright©Jules Spinatsch 3 / 3 Legende: Die Raver und Raverinnen verwandeln die sonst eher gediegene Limmatstadt in eine einzige grosse Party. Copyright©Jules Spinatsch

Die grosse Parade ist für viele Techno-Fans das Highlight des Jahres. Tag und Nacht wird zu elektronischer Musik durchgetanzt. Doch erst durch die Liberalisierung des Gastgewerbegesetzes 1996 und die Abschaffung des Tanzverbotes an Feiertagen, vier Jahre danach, konnte das Musikgenre in der Clubkultur Fuss fassen.

Fotografien und interaktive Kunstwerke

Die Ausstellung «The Pulse of Techno» stellt Fotografien und interaktive Kunstwerke aus. Zum Beispiel ist die Fotoserie «GLOW» von Rita Palanikumar zu sehen.

1 / 2 Legende: Lust, Liebe, Leidenschaft: Techno vereint so viele Gefühle. Rita Palanikumar (zVg) 2 / 2 Legende: Wie in Trance tanzen die Menschen zu den harten Sounds der Technomusik. Rita Palanikumar (zVg)

Ein Rahmenprogramm ergänzt die beiden Ausstellungen: Die Photobastei organisiert Workshops sowie Panel-Diskussionen mit Persönlichkeiten der Technogeschichte. Am Wochenende wird das Museum zum Techno-Club. So kann die jüngste Generation nun mit Begeisterung den Techno in neuem Rahmen für sich entdecken.